Режиссер фильма о Донбассе покончил с собой на Украине

Правоохранители Черниговской области Украины расследуют обстоятельства самоубийства в Бахмачском районе украинского продюсера, режиссера, путешественника и писателя Леонида Кантера.

Сообщение о случившемся в селе Обирки Бахмачского района Черниговской области поступило в полицию вечером 4 июня. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа полиции обнаружила тело 36-летнего мужчины. В сообщении полиции не указана фамилия погибшего, передает «Интерфакс».

Заведено уголовное дело, проверяются все обстоятельства происшествия.

Между тем, по данным местных СМИ, речь идет о Кантере. Кроме того, факт его смерти подтвердил народный депутат Украины Игорь Луценко. «Леонид Кантер мертв. Ужас. Это человек, который меня поддерживал по жизни. Шок», – написал он на странице в Facebook.

Спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало также подтвердил изданию «Украинская правда», что погибший – Кантер, а также сообщил о наличии предсмертной записки.

Кантер родился в 1981 году. В 2003 году он основал киностудию «Лизард филмс», которая сняла около 50 короткометражных, несколько полнометражных и документальных лент. В 2007 году Кантер поселился на хуторе Обирок в Черниговской области и превратил его в творческое поселение, где собирал друзей со всего мира, организовывал фестивали, творческие мероприятия и народные праздники, например, фестиваль «Хлеб своими руками» и первый афроэтнический фестиваль «Мама Африка».

Кантер снял фильм о боях за донецкий аэропорт в 2014 году. Также снял фильм о погибшем в зоне силовой операции в Донбассе оперном певце Василии Слипаке.