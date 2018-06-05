В Минкомсвязи решили искать новые способы блокировки Telegram

Министерство связи и массовых коммуникаций ищет новые технические возможности для блокировки мессенджера Telegram, заявил глава ведомства Константин Носков.

«Мы должны реализовывать решение суда. Мы постоянно ищем новые технические возможности реализации этого решения», – сказал Носков в ходе международного IT-форума с участием стран БРИКС и ШОС в Ханты-Мансийске, передает РИА «Новости».

Он также сказал, что не видит смысла встречаться с основателем мессенджера Павлом Дуровым.

Кроме того, Носков сообщил, что глава Роскомнадзора Александр Жаров останется на своем посту. «Тяжело отвечать про будущее. Да, он остается», – уточнил он, отметив, что все решения, связанные с руководителем ведомства, будут публиковаться на официальных порталах.

В апреле Таганский суд Москвы принял решение о блокировке Telegram, с 16 апреля Роскомнадзор начал выполнять решение суда. Позже тало известно, что решение не вступило в силу, так как было обжаловано представителями мессенджера.

В конце мая Роскомнадзор потребовал от Apple удалить из Appstore приложение Telegram, прекратить рассылку его push-уведомлений.