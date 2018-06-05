Вице-спикер Рады потребовала от болельщиков не поддерживать Россию гривной

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что 5 тыс. украинцев приобрели билеты на матчи финала ЧМ-2018 в России, и призвала их отказаться от поездки, пишут местные СМИ.

Как сообщает «Украинская правда», по словам Геращенко, поездка в Россию является «рискованной» для граждан Украины, передает «Р-Спорт».

«Уважаемые украинцы, десять раз подумайте над тем, стоит ли ехать в страну, где вас могут задержать, и украинская власть не может потом направить к вам даже консулов», – сказала она.

«Не стоит ни гривной, ни рублем поддерживать все, что происходит в России», – добавила вице-спикер.

Напомним, украинские власти демонстративно бойкотируют ЧМ по футболу в России. Кроме того, на Украине отказывались показывать по телевидению матчи чемпионата мира по футболу, однако местный телеканал «Интер» все же решился на трансляцию мундиаля.

Кроме того, на Украине сочли возмутительным использование фотографий экс-футболистов киевского «Динамо» Игоря Беланова и Евгения Рудакова на плакатах с надписью «Футбольная Россия», размещенных в московском аэропорту Шереметьево в преддверии чемпионата мира 2018 года.

Несколько украинских комментаторов отвергли предложения работать на матчах чемпионата мира по футболу, который будет проходить в России.