Украинские комментаторы отказались освещать матчи ЧМ-2018

Несколько украинских комментаторов отвергли предложения работать на матчах чемпионата мира по футболу, который будет проходить в России.

Так, один из самых известных на Украине комментаторов Денис Босянок получил предложение о сотрудничестве, но отверг его в категорической форме, мотивировав это «антиукраинской позицией» канала «Интер», который собрался транслировать ЧМ, сообщает Sport Arena.

«Я скорее пойду закрывать канал «Интер», чем там работать. Не понимаю, как может работать канал с антиукраинской позицией в такое время», – заявил Босянок.

Отмечается, что это не первый комментатор, отказавшийся сотрудничать с каналом, однако конкретные имена не называются.

Напомним, украинские власти демонстративно бойкотируют ЧМ по футболу в России. Кроме того, на Украине отказывались показывать по телевидению матчи чемпионата мира по футболу, однако местный телеканал «Интер» все же решился на трансляцию мундиаля.

Кроме того, на Украине сочли возмутительным использование фотографий экс-футболистов киевского «Динамо» Игоря Беланова и Евгения Рудакова на плакатах с надписью «Футбольная Россия», размещенных в московском аэропорту Шереметьево в преддверии чемпионата мира 2018 года.