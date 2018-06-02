Украинские комментаторы отказались освещать матчи ЧМ-2018

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2 июня, суббота  |  Последнее обновление — 11:54  |  vz.ru
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Украину заставят отказаться от абсурдных требований к России

Торг между Украиной и Россией по газовому транзиту началсяФото: РИА «Новости»
Украина предъявила России требования для продолжения газового транзита после 2019 года. Требования эти выглядят не просто завышенными – они являют собой яркий пример настоящего абсурда. О чем в итоге договорятся «Нафтогаз» и «Газпром» и какая из сторон потеряет – или выиграет – в большей степени? Подробности...
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Почему «буйные московские девушки» бросают вызов обществу

Кира Майер в зале судаФото: twitter.com/sledcom_rf
В Москве поймали очередную «Мару Багдасарян» – 24-летнюю «модель» под псевдонимом Кира Майер. Как и ее прототип, она ездила по городу без прав и всячески рекламировала себя в соцсетях. Почему часть молодежи в упор не замечает государство, бросает ему вызов или просто считает себя выше закона? Подробности...
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Зачем Анатолию Чубайсу пенсионные деньги россиян

К любой инициативе Анатолия Чубайса отношение в стране заведомо негативноеФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил инвестировать пенсионные накопления граждан РФ в нанотехнологии. Предложение, которое бы вызвало в российском обществе еще больший взрыв возмущения, придумать трудно. И дело тут не в нанотехнологиях и не в особенностях политики пенсионных фондов, а в личности самого Чубайса. Подробности...
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Германия использует НАТО для возрождения немецкой военной мощи

База НАТО в Ульме есть уже сейчас. Теперь появится еще и командный центр Фото: Pressestelle MN KdoOpFü, Ulm/DPA/Global Look Press
В немецком городе Ульм будет развернут новый командный центр НАТО. Разумеется, в рамках «сдерживания российской угрозы». Но на деле ситуация гораздо сложнее: Берлин пытается компенсировать альянсу свою недостаточную боеспособность. Дела в бундесвере идут из рук вон плохо. По сути, немецким солдатам даже нечем стрелять. Подробности...
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Почему Кубань снова стала местом кровавого убийства

Мать пятерых детей Наталья Дмитриева была жестоко убита подросткамиФото: с личной страницы ok.ru
От того, что в Кущевской было 12 жертв, а в Псебае одна, ситуация не становится менее ужасной. В любом случае возникает вопрос – почему опять Кубань? Почему в этом теплом и благодатном крае совершается уже второе кровавое убийство, потрясающее своей жестокостью всю страну? И уже второй раз выясняется, что убийцы давно терроризируют округу, а люди боятся пожаловаться. Подробности...
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Кого возбуждают тупые бабы

Антон Крылов, журналист
Сохраняющаяся популярность разнообразных курсов «идеальных жен» и текстов на тему «Как выйти замуж» показывает, что усилия феминисток по дискредитации института брака явно недостаточны. Подробности...
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Трейдеров волнует не цена на нефть, а динамика

Сергей Кузнецов, кандидат социологических наук
Дональд Трамп за одно утро может двумя безответственными сообщениями в «Твиттере» дважды изменить направление стоимости черного золота. Подробности...

День, когда можно и нужно сказать о своих чувствах ребенку

Виктория Федотова, журналист
Международный день защиты детей вызывал у меня массу вопросов, когда я сама была ребенком: от чего и кто меня защищает? Почему именно 1 июня и только один день? С чего вдруг праздник придумали и кто? Подробности...
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          Украинские комментаторы отказались освещать матчи ЧМ-2018

          2 июня 2018, 11:31

          Текст: Наталья Ануфриева

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          Несколько украинских комментаторов отвергли предложения работать на матчах чемпионата мира по футболу, который будет проходить в России.

          Так, один из самых известных на Украине комментаторов Денис Босянок получил предложение о сотрудничестве, но отверг его в категорической форме, мотивировав это «антиукраинской позицией» канала «Интер», который собрался транслировать ЧМ, сообщает Sport Arena.

          «Я скорее пойду закрывать канал «Интер», чем там работать. Не понимаю, как может работать канал с антиукраинской позицией в такое время», – заявил Босянок.

          Отмечается, что это не первый комментатор, отказавшийся сотрудничать с каналом, однако конкретные имена не называются.

          Напомним, украинские власти демонстративно бойкотируют ЧМ по футболу в России. Кроме того, на Украине отказывались показывать по телевидению матчи чемпионата мира по футболу, однако местный телеканал «Интер» все же решился на трансляцию мундиаля.

          Кроме того, на Украине сочли возмутительным использование фотографий экс-футболистов киевского «Динамо» Игоря Беланова и Евгения Рудакова на плакатах с надписью «Футбольная Россия», размещенных в московском аэропорту Шереметьево в преддверии чемпионата мира 2018 года.


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