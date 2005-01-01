Украинцев возмутили плакаты к ЧМ по футболу в Шереметьево

На Украине сочли возмутительным использование фотографий экс-футболистов киевского «Динамо» Игоря Беланова и Евгения Рудакова на плакатах с надписью «Футбольная Россия», размещенных в московском аэропорту Шереметьево в преддверии чемпионата мира 2018 года.

Так, Беланов не выступал за российские клубы, а Рудаков родился в Москве и в 1960-м числился в дубле столичного «Торпедо», передает портал Tribuna.

Украинские СМИ обратили внимание и на то, что имя Рудакова написано с ошибкой: вместо Евгения голкипер был назван Валерием.

Отметим, что Беланов и Рудаков выступали за сборную СССР. Нападающий Беланов в 1986 году был признан лучшим футболистом Европы.

Напомним, украинские власти демонстративно бойкотируют ЧМ по футболу в России. Кроме того, на Украине отказывались показывать по телевидению матчи чемпионата мира по футболу, однако местный телеканал «Интер» все же решился на трансляцию мундиаля.