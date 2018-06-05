Путин заявил о заинтересованности России в демократическом пути развития

Демократия в России утвердилась, заявил глава государства Владимир Путин.

Он напомнил, что на президентских выборах проголосовали почти 70% избирателей, а у международных наблюдателей, по сути, не возникло «ни одного серьезного замечания» по поводу организации и результатов выборов.

«Поэтому здесь нет никаких сомнений: демократия в России утвердилась», – приводит слова российского президента РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что страна «заинтересована именно в демократическом пути развития».

«Так оно и будет», – заверил глава государства.