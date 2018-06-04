Молдавия понизила статус русского языка

В молдавском Конституционном суде частично удовлетворили запрос Либеральной партии о том, чтобы лишить русский язык статуса языка межнационального общения внутри страны.

После того, как в 2014 году в Молдавии вступил в силу новый кодекс об образовании, позиции русского языка пошатнулись. Кодекс предполагал, что обучение в учебных заведениях будет вестись лишь на государственном языке.

С предложением о пересмотре статуса русского языка в Конституционный суд республики Молдова обратилась Либеральная партия. Суд удовлетворил запрос с оговоркой на то, что за русским языком сохраняется право на «сохранение, развитие и функционирование», так как его в республике используют наравне с молдавским языком, сообщает РИА «Новости».

«Конституционный суд постановил, что закон о функционировании языков, утвержденный 1 сентября 1989 года, который утверждает, что русский язык – это средство межнационального общения, устарел», – сказал на заседании председатель Конституционного суда Михай Поалелунжь.

При этом суд отметил, что 13 статья конституции остается без изменений, так как не ущемляет статус румынского языка (согласно современной лингвистике, румынский и молдавский – два названия одного языка, различаются примерно так же, как диалекты; КС использует термин "румынский язык"). В стране сохраняются права на русскоязычное обучение, перевод документов, публикацию информации и сохранение названий организаций и заведений на русском языке.

Напомним, что недавно с инициативой запретить обучение на русском языке в учебных заведениях выступила Латвия. Депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов сравнил действия латвийских властей с хорьком в курятнике.