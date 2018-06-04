Анонсирован визит в Россию помощника Помпео

Помощник госсекретаря США по консульским делам Карл Риш с 3 по 9 июня совершает поездку в Россию, Казахстан и Киргизию, в рамках которой будут обсуждаться в том числе визовые вопросы, сообщила пресс-служба Госдепа.

Отмечается, что Риш проведет серию встреч с дипломатами и «представителями зарубежных властей». Ожидается, в частности, обсуждение визовых вопросов, передает ТАСС.

После серии высылок дипломатов из России и США процесс оформления виз в Соединенные Штаты значительно осложнился. Так, в апреле США не выдали визы артистам Большого театра.