Киев выразил России протест

МИД Украины выразило протест в связи с вынесением в России обвинительного приговором журналисту Роману Сущенко за шпионаж, сообщила спикер украинского внешнеполитического ведомства Марьяна Беца.

«Выражаем протест России по незаконному приговору журналисту Сущенко. Политически мотивированное дело. Требуем освобождения», – написала Беца в Twitter.

Висловлюємо протест РФ щодо незаконного вироку журналісту Сущенку.Політично вмотивована справа.Вимагаємо звільнення pic.twitter.com/VcjvMh2WOa — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 4 июня 2018 г.

Напомним, в понедельник, 4 июня, Мосгорсуд приговорил украинца Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже.

Сущенко был задержан в октябре 2016 года. По данным ФСБ, корреспондент издания «Укринформ» является сотрудником украинской разведки и собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил России и Росгвардии.