Скотланд-Ярд призвал наказанных английских футбольных хулиганов сдать паспорта

Лондонская полиция в преддверии ЧМ-2018 в России напомнила фанатам, которым запрещены поездки на футбольные мероприятия за рубеж, сдать паспорта.

«Сотрудники подразделения полиции по футболу будут находиться в ряде полицейских участков Лондона в понедельник, 4 июня, и вторник, 5 июня, и собирать паспорта. Всего в Лондоне ордера на запрет посещения футбольных мероприятий действуют в отношении 132 болельщиков, и данный ордер запрещает им поездки в Россию для просмотра игр команды Англии во время чемпионата мира», – передает РИА «Новости» сообщение полиции.

Те, кто откажется сдавать документы, подвергнутся преследованию полиции. При этом полицейские будут следить в аэропорту Хитроу за всеми болельщиками, которые полетят в Россию на футбол.

«Мы хотим быть уверенными в том, что ни один фанат, в отношении которого действует ордер, не сможет поехать из аэропорта Хитроу на чемпионат мира, чтобы смотреть команду Англии. К любому, в отношении кого действует ордер и кто не сдаст свой паспорт в течение пары ближайших дней, в дверь постучится полицейский», – заявил представитель «футбольного» подразделения полиции Дэйва Хайна.

Ранее в британских СМИ появились сообщения о том, что английские футбольные хулиганы из группировок, поддерживающих разные клубы, сплотились, чтобы устроить в России «третью мировую войну» во время ЧМ-2018.



Напомним, 31 мая полиция федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия посоветовала немецким футбольным хулиганам не ехать в Россию на ЧМ-2018.