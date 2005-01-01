Немецких футбольных хулиганов припугнули русскими фанатами с «ручными гранатами»

Полиция федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия посоветовала немецким футбольным хулиганам не ехать в Россию на ЧМ-2018, пишут местные СМИ.

Как сообщила газета Rheinische Post, полиция провела профилактические беседы со 105 футбольными фанатами, которые могут представлять угрозу общественной безопасности. Семерым болельщикам запретили выезд из Германии, передает Deutche Welle.

«Полицейские меры принимаются с учетом каждого конкретного случая, оценки ситуации и в контексте всех имеющихся правовых вариантов», – рассказал представитель земельного МВД Херберт Ройль.

Глава филиала профсоюза полицейских ФРГ в Северном Рейне – Вестфалии Эрих Реттингхаус заявил, что столкновения с российскими футбольными правонарушителями могут быть опасны.

«Хулиганы из Восточной Европы – совсем иного калибра, они потенциально крайне склонны к насилию. К примеру, они используют пиротехнику – по сути, это небольшие ручные гранаты», – отметил Реттингхаус.

Впрочем, «миролюбивость» немецких футбольных хулиганов можно оценить на примере матча Регионаллиги между командами «Вальдхоф» и «Юрдинген», который так и не был доигран.

Напомним, ранее в британских СМИ появились сообщения о том, что английские футбольные хулиганы из группировок, поддерживающих разные клубы, сплотились, чтобы устроить в России «третью мировую войну» во время ЧМ-2018.