Ракета-носитель Falcon 9 со спутником стартовала во Флориде

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде со спутником SES-12.

В понедельник в 7.45 мск с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9, передает РИА «Новости».

Для запуска ракеты используется первая ступень, которая использовалась для запуска экспериментальных орбитальных самолетов для ВС США в 2017 году.



Аппарат SES-12 принадлежит люксембургской телекоммуникационной компании SES, ставшей первым коммерческим партнером SpaceX в 2013 году.



Для SpaceX сегодняшний старт стал 11-м с начала года.

Напомним, 23 мая американская компания SpaceX успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пусковой площадки на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии.