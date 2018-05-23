SpaceX запустила ракету Falcon 9 со спутниками

Американская компания SpaceX успешно осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пусковой площадки на базе ВВС США Ванденберг в Калифорнии.

Ракета стартовала в 12.47 (22.47 мск), как и было запланировано, на четвертой минуте полета отделилась первая ступень – она уже использовалась в январе, и компания решила не сберегать ее для нового запуска, передает ТАСС.

Falcon 9 вывела на орбиту пять телекоммуникационных спутников Iridium NEXT и два спутника GRACE.

Международный оператор мобильной связи Iridium Communications хочет собрать и испытать более 80 спутников Iridium NEXT. Спутники GRACE будут использованы НАСА и Германским исследовательским центром геофизических наук.