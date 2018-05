Первая ступень новой Falcon 9 совершила посадку на платформу в Атлантике

В США состоялся запуск новой модификации ракеты-носителя Falcon-9, ее первая ступень совершила успешную посадку на платформу в Атлантическом океане, сообщает SpaceX.

Пуск состоялся с мыса Канаверал в 23.14 мск. Первая ступень отделилась через три минуты после успешного старта, передает РИА «Новости».

Еще через шесть минут ступень совершила вертикальную посадку на плавучую платформу Of Course, I Still Love You.