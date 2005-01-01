Испытания возвращаемой космической ракеты в России запланированы на 2022 год

В 2022 году в России планируется провести испытания первой многоразовой, возвращаемой космической ракеты, сообщил глава проектной группы Фонда перспективных исследований (ФПИ) Борис Сатовский.

Аванпроект завершен. Разработки ведутся в рамках совместного проекта ФПИ, Роскосмоса и Объединенной авиастроительной корпорации, передает РИА «Новости».

Речь идет о ракетно-космической системе сверхлегкого класса, которая сможет выводить в космос полезную нагрузку массой до 600 кг, ракету будут запускать с мобильных пусковых комплексов.

Сатовский сообщил, что облик ее уже определен, а «летные испытания демонстратора системы намечены на 2022 год». Использован технологический задел проекта многоразового ускорителя «Байкал».

Ожидается, что на высоте 59–66 км первая ступень отделится и приземлится на «обычную взлетно-посадочную полосу».

«В базовой конструкции возвращаемого блока будут применены поворотное прямоугольное крыло большого размаха и классическое хвостовое оперение», – сообщил Сатовский, добавив, что при возвращении будет задействован «модифицированный серийный турбореактивный двигатель».

Фонд ожидает, что вывод полезной нагрузки станет дешевле в 1,5–2 раза. Планируется, что каждый блок будет рассчитан на 50 полетов без замены маршевых двигателей. Двигатели работают на криогенном топливе «жидкий кислород – сжиженный метан».

По словам Сатовского, «инженерно-конструкторские проработки показали достаточную технологическую готовность к созданию демонстратора».