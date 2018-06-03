Уругвай отказался высылать российских дипломатов по требованию США

США оказывали на Уругвай давление с целью добиться высылки российских дипломатов из-за «дела Скрипалей», однако Монтевидео отказалось это делать, заявила уругвайский вице-президент, председатель Сената Лусия Тополански.

«У нас не так давно был такой инцидент, когда правительство Соединенных Штатов Америки попросило нас выслать российских дипломатов из-за инцидента в Великобритании, но мы отказались», – передает слова Тополански «Интерфакс».

По ее словам, Уругвай руководствуется принципом невмешательства в дела других государств.

Тополански добавила, что в аналогичной ситуации оказались и другие страны Латинской Америки.

По ее словам, новости в связи с происшествием в Солсбери «были непонятными и выглядели как монтаж».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Лондон охмурил Европу аферой с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пообещав привести доказательства виновности России, но так и не предоставив их.