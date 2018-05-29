Лавров рассказал, как Лондон «охмурил» ЕС

Лондон охмурил Европу аферой с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пообещав привести доказательства виновности России, но так и не предоставив их, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

«Очень негативную, особую роль играет Лондон, который буквально охмурил большинство стран ЕС за счет аферы с так называемым делом Скрипалей, огульно обвинив Россию, еще когда расследование даже не начиналось», – передает слова Лаврова ТАСС.

Глава МИД заметил, что расследование продолжается до сих пор, при этом Евросоюз без предъявления фактов уговорил страны ЕС присоединиться к высылке дипломатов и пообещал, что позже предоставит «факты», которые докажут якобы вину России в отравлении.

«Но потом выясняется, что все эти факты рассыпаются, как карточный домик», – заметил Лавров.

Он подчеркнул, что часть европейских партнеров России в последнее время не только демонстрирует интерес к позиции Москвы по этому делу, но и «готовность вернуться к здравому смыслу» в отношениях.

Лавров добавил, что «относительное меньшинство» стран Запада спекулирует и злоупотребляет принципом солидарности, пытаясь увести конструктивно настроенные страны в сторону конфронтационной политики по отношению к России, и дело Скрипаля – хороший пример такого поведения, передает РИА «Новости».

В середине мая Сергея Скрипаля выписали из больницы в Британии, куда он попал 4 марта после, как утверждает британская сторона, отравления боевым отравляющим веществом «Новичок». Где он и его дочь Юлия, которая раньше пошла на поправку, находятся сейчас, неизвестно.

Отметим, что Лондон сразу и без каких-либо доказательств обвинил в отравлении Россию – и по-прежнему закрывает глаза на доводы Москвы по этому делу и на тот факт, что и у других стран была возможность производства «Новичка».

В ряде стран Европы уже начали говорить о том, что Россия была не причастна к отравлению Скрипалей.