Мадуро назвал вице-президента США «ядовитой гадюкой»

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28 июня, четверг  |  Последнее обновление — 08:55  |  vz.ru
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Даже бегство инвесторов приносит пользу России

Массового бегства инвесторов из российских облигаций не ждутФото: Людмила Пахомова/фотохроника ТАСС
Иностранцы бросились распродавать российские облигации федерального займа (ОФЗ). Иначе говоря, Россия теряет зарубежные инвестиции, и если бы не бегство инвесторов, за доллар сегодня давали бы не больше 50 рублей. И все же, как ни парадоксально, столь неприятная ситуация все равно приносит огромные дивиденды России. Подробности...
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Зачем Дания имитирует борьбу с «Северным потоком – 2»

В случае с "Северным потоком - 2" Дания продолжает хитрить, рискуя перехитрить саму себяФото: Cindy Miller Hopkins/CMI_Denmark/Global Look Press
Ситуация вокруг «Северного потока – 2» развивается по законам остросюжетного романа или телесериала. Главный герой должен преодолеть сопротивление врагов, найти союзников и добраться из точки А в точку Б, где его с нетерпением ждут. Теперь на его пути последнее препятствие – и есть три варианта возможного развития событий. Подробности...
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У российской медицины нет возможностей бороться с новой болезнью

«В нормальной семье игроман появиться не может», – утверждает МирошниченкоФото: Mirafoto/Imagebroker/Global Look Press
ВОЗ наконец-то признала зависимость от видеоигр болезнью, но как опасную социальную проблему ее осознали гораздо раньше. И хотя игроманов в России больше, чем наркоманов, их практически никто не лечит. О том, что изменит решение ВОЗ и как победить игроманию, газета ВЗГЛЯД поговорила с автором реабилитационной программы «Вне игры» Иваном Мирошниченко. Подробности...
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Что изменят новые факты в «деле Сенцова»

Отношение к «делу Сенцова» давно стало маркером типа «свой-чужой»Фото: STR/AP/ТАСС
Один из украинских военных обнародовал свидетельство, доказывающее, что вынесенный режиссеру Олегу Сенцову приговор за подготовку терактов в Крыму справедлив и является «подтверждением вот этих двадцати лет, которые ему дали». Но нужно понимать, что спор вокруг «дела Сенцова» давно уже не касается фактов, проблема совсем в другом. Подробности...
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Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
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Уже скоро мы увидим совсем другую Европу

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Сегодня в Брюсселе начинается саммит глав государств и правительств Европейского союза. Европейские журналисты уже называют встречу «мать всех саммитов». И не случайно. Подробности...
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Остановить дискриминацию по возрасту

Максим Григорьев, директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ
Большинство людей предпенсионного возраста стремятся продолжить трудовую деятельность. Идущая модернизация пенсионной системы – хороший повод для того, чтобы начать масштабную борьбу с дискриминацией по возрасту. Подробности...
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Украинская тоска по Пиночету

Андрей Бабицкий, журналист
Главный военный прокурор Украины предрек появление на сцене украинского Аугусто Пиночета. Так для чего же военному прокурору нужен во главе страны человек с диктаторскими полномочиями? Ответ лежит не в экономической плоскости. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Самые красивые болельщицы ЧМ-2018

      Благодаря чемпионату мира мы смогли увидеть не только красивый футбол, но и прекрасных болельщиц, приехавших со всего мира поддержать свои любимые команды. Самые яркие из них – на страницах газеты ВЗГЛЯД
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      Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018

      Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из них
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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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          Мадуро назвал вице-президента США «ядовитой гадюкой»

             28 июня 2018, 07:34
          Фото: Boris Vergara/Xinhua/
          Zuma/Global Look Press
          Текст: Антон Антонов

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          В ходе телевизионного обращения венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал вице-президента США Майка Пенса «ядовитой гадюкой».

          Президент боливарианской республики заявил, что «чувствует себя сильнее» каждый раз, когда «ядовитая гадюка Майк Пенс открывает свой рот», передает RT со ссылкой на Agence France-Presse.

          «Мы победили вас и будем побеждать, где бы вы ни находились», – приводит его слова ТАСС.

          Мадуро обвиняет США в экономической войне против Венесуэлы, намерении свергнуть власть в боливарианской республике и захватить ее запасы нефти.

          Напомним, Пенс заявлял, что Соединенные Штаты снимут санкции с Венесуэлы, только когда в эту страну «вернется демократия».


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