Мадуро назвал вице-президента США «ядовитой гадюкой»

В ходе телевизионного обращения венесуэльский лидер Николас Мадуро назвал вице-президента США Майка Пенса «ядовитой гадюкой».

Президент боливарианской республики заявил, что «чувствует себя сильнее» каждый раз, когда «ядовитая гадюка Майк Пенс открывает свой рот», передает RT со ссылкой на Agence France-Presse.

«Мы победили вас и будем побеждать, где бы вы ни находились», – приводит его слова ТАСС.

Мадуро обвиняет США в экономической войне против Венесуэлы, намерении свергнуть власть в боливарианской республике и захватить ее запасы нефти.

Напомним, Пенс заявлял, что Соединенные Штаты снимут санкции с Венесуэлы, только когда в эту страну «вернется демократия».