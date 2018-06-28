МЧС направило в Донбасс колонну гумпомощи

В Донбасс направлена 78-я колонна гуманитарной помощи, сообщили в МЧС России.

В 4.00 мск машины выехали из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области к границе с Украиной. На пунктах пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган» они пройдут таможенный досмотр и направятся в Донецк и Луганск.

Грузовики везут свыше 400 тонн гуманитарного груза. В груз входят детские продуктовые наборы и медикаменты, передает ТАСС.

С 2014 года автоколонны МЧС доставили в регион более 75 тыс. тонн грузов. 77-я колонна привозила гуманитарную помощь Донбассу в мае.