МЧС направило в Донбасс 77-ю колонну гумпомощи

В Донбасс направлена 77-я колонна гуманитарной помощи, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Выехав из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области, машины направились к границе с Украиной. Их досмотрят на пунктах пропуска «Донецк» и «Матвеев Курган», передает ТАСС.

Донецким и луганским жителям везут 400 тонн гуманитарных грузов, в их числе – детские продуктовые наборы и оборудование для проведения аварийно-спасательных работ.

С августа 2014 года оказание гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР стало регулярным.

За это время Россия направила в регион свыше 75 тыс. тонн гуманитарных грузов, передает РИА «Новости».