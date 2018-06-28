Путин велел создать аппарат военного атташе на Филиппинах

Глава российского государства Владимир Путин подписал указ о создании аппарата военного атташе на Филиппинах.

В указе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, сообщается, что аппарат при российском посольстве создается в составе военного атташе и его помощника. Военный атташе также является военно-воздушным и военно-морским.