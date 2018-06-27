Пожарные ликвидировали огонь в московском ТРЦ «Атриум»

Возгорание в ТРЦ «Атриум» в центре Москвы ликвидировано, сообщили в столичном ГУ МЧС.

Как передает ТАСС, возгорание на улице Земляной Вал ликвидировано на площади 10 квадратных метров.

«Происходило возгорание утеплителей под кровлей», – сообщили спасатели, добавив, что из здания эвакуировали более 3 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что на крыше крупного торгового центра «Атриум» в центре Москвы начался пожар.