В московском ТЦ «Атриум» начался пожар

В центре Москвы на крыше крупного торгового центра «Атриум» начался пожар, площадь возгорания устанавливается, сообщает источник.

Об этом передает РИА «Новости».

По информации телеканала РЕН со ссылкой на очевидцев, посетители торгового центра эвакуированы.

В сети появились первые видео с происшествия.