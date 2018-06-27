Кремль анонсировал посещение Путиным парка футбола на Красной площади

В четверг, 28 июня, президент России Владимир Путин посетит на Красной площади парк футбола ЧМ-2018 года, сообщает пресс-служба Кремля.

«Тематический парк уже побывал в городах, принимающих матчи мирового первенства, и теперь открылся в Москве на время проведения турнира», – цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что в парке футбола, открывшемся 21 июня, проходят мастер-классы и автограф-сессии зарубежных и российских футболистов, а также игры, мультимедийные викторины и футбольные аттракционы.

Ранее сообщалось, что самым популярным аттракционом в Парке футбола на Красной площади в Москве стал «Робот-вратарь».