Робота-вратаря поставили отбивать мячи в Парке футбола на Красной площади

«Робот-вратарь» стал самым популярным аттракционом в Парке футбола, открывшемся на Красной площади в Москве, сообщают СМИ.

Посетителям парка предлагается забить мяч в ворота, а искусственный голкипер, реагируя на движение, парирует удар, так что бить «надо не только точно, но и сильно». Робот-вратарь «отражал почти все удары, кроме летящих в «девятку», пишет «Комсомольская правда».

Отмечается, что сразу после открытия парка попытаться забить роботу захотели десятки посетителей.

Во время чемпионата мира в парке можно будет не только сыграть в футбол, но и поучаствовать в мастер-классах. Запланированы розыгрыши призов, звезды футбола будут раздавать автографы, передает РЕН ТВ.

Кроме того, в парке выставили Кубок ЧМ-2018, который теперь может увидеть каждый.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что основным местом сбора болельщиков стала Никольская улица, соединяющая Красную и Лубянскую площади.