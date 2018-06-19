Почему Никольская стала главной футбольной улицей страны

Мундиаль – главный праздник мира, и ничто не может соперничать с ним по наплыву туристов. Для этой разномастной и развеселой толпы власти приготовили специальное место на Воробьевых горах, но жизнь распорядилась иначе: местом притяжения людей внезапно стала Никольская улица. Но почему? И какие выводы нужно из этого сделать?

В Советском Союзе любили делать в центрах городов огромные пустые площади. Где-то они возникали на месте дореволюционных рынков, где-то специально расчищали пространство от старых построек. Своими «самыми большими в Европе» площадями обожают хвастаться жители Самары и Харькова, хотя с ними вполне могут поспорить жители Варшавы или Бордо.

Просторные площади и широкие сталинские проспекты отлично подходят для проведения массовых мероприятий, в том числе международных. Однако ни Фестиваль молодежи и студентов 1957-го, ни Олимпиада 1980-го с ее 200 тысячами иностранных гостей не способны сравниться по числу туристов с чемпионатом мира по футболу.

Общее число болельщиков из других стран оценивается в полтора миллиона человек. И хотя чемпионат проходит в 11 городах, «главный удар» традиционно приняла на себя Москва. Во многом это связано с особенностями авиационной логистики – болельщики прилетают на регулярных или чартерных рейсах в московские аэропорты, гуляют и развлекаются, а уже потом разъезжаются по другим городам. Многие избрали Москву некой «базой», из которой выбираются на матчи с участием своих команд.

Как и во всех городах, которые ранее принимали подобные чемпионаты, в российской столице была подготовлена фан-зона. Власти выбрали для этого Воробьевы горы, и их логика была вполне понятна: недалеко от центра, просторно, красивый вид на город с одной стороны и на здание МГУ с другой, а главное – до стадиона «Лужники» рукой подать, пусть бы и через реку.

Студенты МГУ пытались протестовать, мол, фан-зона помешает им сдавать экзамены, к тому же болельщики вытопчут уникальные растения университетского сада. Но, несмотря на то что оппозиционные СМИ активно подхватили эту тему, протесты остались маргинальными. Вес им придавали разве что полицейские, которые зачем-то арестовали студента, испортившего баннер фан-зоны, прямо в ходе экзамена. Абсурдное уголовное обвинение в «вандализме», к счастью, было оперативно отменено прокуратурой, и студент был приговорен к штрафу в 1,5 тысячи рублей в административном порядке.

Сейчас фан-зона в Лужниках не сказать что пустует, однако основным местом сбора болельщиков почему-то стала Никольская улица, соединяющая Красную и Лубянскую площади. Сперва там отмечали свои победы иностранные фанаты, а вечером во вторник к ним присоединились и россияне, восхищенные победой нашей сборной над Египтом. Так Никольская окончательно превратилась в главную футбольную улицу страны.

Торговцы и владельцы баров на Арбате – самой известной пешеходной улице Москвы – разочарованы. Конечно, у них тоже выросли прибыли, но не так, как они рассчитывали.

Вопрос «Почему Никольская?» – далеко не самая широкая улица Москвы даже из числа пешеходных – вовсе не является праздным, поскольку позволяет городским властям и организаторам массовых мероприятий проанализировать собственные действия для того, чтобы в будущем избежать сюрпризов и заранее подготовить и меры безопасности, и достаточное количество туалетов, и места для продажи напитков и фастфуда.

Вот версия директора Института региональных исследований и городского планирования ВШЭ Ирины Ильиной: «Любой иностранец, приехав в Москву, первым делом хочет посетить Красную площадь. Но у самой площади особый статус, и на ней нет точек общепита. Кроме того, в первые дни чемпионата вход на Красную площадь был закрыт... Болельщики, которых разворачивала полиция, оставались на Никольской, оседая в барах и кафе».

Эта версия выглядит вполне достоверной, но из неё не вполне понятно, почему болельщики «отползли» от закрытой Красной площади именно на Никольскую улицу, а не на просторную Манежную площадь, где тоже есть бары, магазины и такая редкость для европейских столиц, как большой бесплатный общественный туалет. Кроме того, теория Ильиной не объясняет, почему болельщики не только пришли на Никольскую, но и остались там. Ведь популярность идёт по нарастающей: как подсчитали в РБК, за дни чемпионата упоминание этой улицы в СМИ выросло в три раза, в соцсетях – более чем в два раза.

Никольская стала туристической достопримечательностью не только для болельщиков, но и для далеких от футбола москвичей, которые специально ездят туда «посмотреть на шальных иностранцев».

Так что, похоже, дело не только в близости к Красной площади. Есть и другие секреты.

Возможно, дело еще и в том, что на Никольской улице так и не было убрано новогоднее оформление – многочисленные светодиодные лампочки, свисающие над головой. Праздничное освещение отлично соответствует праздничному настроению, поэтому болельщики предпочитают толкаться на довольно узкой Никольской, а не выходить на просторы Манежной, Театральной, Революции и других пешеходных площадей центра столицы.

Кроме того, если на Манежной площади зона кафе расположена на нижнем этаже подземного торгового центра, то на Никольской большой фудкорт открыт на первом этаже, что гораздо удобнее. Сложно сказать, рассчитывали ли хозяева этого фудкорта на такую бешеную популярность в дни чемпионата, но им, безусловно, повезло.

Несомненный плюс Никольской по сравнению с Арбатом и в том, что на ней нет ни одного жилого здания. Значит, можно шуметь всю ночь, мало кому мешая. Поэтому полицейские с чистой совестью не вмешиваются в происходящее и не пресекают даже самые бурные выражения радости, которые были бы неуместны поблизости от спящих горожан.

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Наконец, есть важный психологический момент. Большинство болельщиков приехали из стран Южной Америки и Европы. Их города состоят из довольно-таки узких улиц и невысоких зданий. На огромных пространствах перетекающих друг в друга площадей, на фоне помпезных дореволюционных, сталинских и имитирующих то и другое лужковских строений они могут чувствовать себя непривычно и неуютно А Никольская – стандартная европейская улица, к тому же празднично украшенная.

Конечно, правоохранительным органам и властям было бы удобнее, если бы болельщики сгруппировались в фан-зоне на Воробьевых горах, а в центр выбирались бы небольшими организованными группами под руководством опытных экскурсоводов. Но что есть, то есть.

А тот факт, что московская инфраструктура пока что справляется со всем этим фестивалем, наглядно свидетельствует: несмотря на все объективные недостатки урбанизма, развитие столицы в последние годы шло в правильном направлении.

Тем же москвичам, кому не нравится наплыв туристов, осталось потерпеть три с половиной недели – 16 июля болельщики разъедутся. Кроме того, можно утешать себя мыслью о том, что в Париже, Лондоне или Бангкоке подобная интернациональная толкотня происходит круглогодично: каждый из этих городов посещают порядка 20 миллионов человек ежегодно.