Взгляд
21 июня, четверг  |  Последнее обновление — 09:29  |  vz.ru
Разделы

Кого и как затронет повышение НДС

По НДС власти выбрали из двух зол меньшееФото: Elena Elisseeva/YAY/ТАСС
Аналитики бурно обсуждают важнейшее для бюджета страны и граждан решение – повышение налога на добавленную стоимость (НДС). С какой целью меняется ставка налога, сколько планируется собрать, какие это будет иметь последствия для инфляции – и на что именно государством будут потрачены полученные таким образом деньги? Подробности...
Перейти а раздел…

Что мешает Макрону сотрудничать с Россией

Макрон не может забыть встречу Ле Пен с Путиным в разгар выборов во ФранцииФото: Mikhail Klimentyev/Sputnik Photo Agency/Reuters
«Европа постепенно осознает, что Америка решила ее съесть, принести в жертву на алтарь собственного благополучия», – пришли к выводу российские политологи, выслушав рассказ аналитика французского МИДа Жюстена Вайса. Гость выступил на организованном ЭИСИ круглом столе, посвященном «бесконечной истории» отношений Москвы и Парижа и тому, почему они продолжают бесконечно буксовать. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему Никольская стала главной футбольной улицей страны

Зарубежные болельщики «в хорошем смысле» шокированы Москвой и ее жителямиФото: Михаил Метцель/ТАСС
Мундиаль – главный праздник мира, и ничто не может соперничать с ним по наплыву туристов. Для этой разномастной и развеселой толпы власти приготовили специальное место на Воробьевых горах, но жизнь распорядилась иначе: местом притяжения людей внезапно стала Никольская улица. Но почему? И какие выводы нужно из этого сделать? Подробности...
Перейти а раздел…

США демаршем против ООН продемонстрировали свою слабость

Американская дипломатия сделала все возможное, чтобы выход США из правозащитного Совета ООН оказался скандальнымФото: Toya Sarno Jordan/Reuters
Власти США повернулись спиной к жертвам нарушений прав человека и перестали быть «защитником демократии» в мире. Так правозащитники и европейские политики реагируют на решение Вашингтона выйти из Совета ООН по правам человека. При этом в России уверены, что на работе самого совета этот шаг американцев никак не отразится. Что же на самом деле означает очередной демарш американцев против ООН? Подробности...
Перейти а раздел…

Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

В какой именно момент Цуркан получила российский паспорт – пока загадка, но знать это крайне важноФото: Сергей Кузнецов/РИА Новости
Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан предъявлено обвинение в шпионаже. Предположительно, через нее к разведке одной из стран НАТО попадала информация особой важности, касающаяся энергетической безопасности России. Главный вопрос сейчас – как Цуркан вообще оказалась на должности, которую занимала. Подробности...
Перейти а раздел…

«Помнишь, ты говорил, что Россия всё равно станет первой в мире?»

Рауф Кубаев, сценарист, режиссер
Ночью позвонил Мохаммед из Каира. «Понимаешь, – сказал он, – мы расстроены не поражением. Вы заслужили. Мы расстроены, что вылетели из чемпионата. А вы красавцы. Я про другое хотел сказать». Подробности...
Обсуждение: 13 комментариев

Предстоящая встреча лидеров России и Южной Кореи имеет геополитическое значение

Пак Бёнг Хван, экс-министр Посольства Республики Корея в Российской Федерации
Дипломатический прием корейского лидера на государственном уровне состоится впервые за 19 лет – с визита в 1999 году президента Ким Тэ Джуна. В связи с этим Россия возлагает большие надежды на правительство Мун Чжэ Ина. Подробности...

С российской сборной произошло чудо, и совсем не маленькое

Андрей Бабицкий, журналист
Мы вообще похоронили в сердце своем национальный футбол, усматривая в динамике нашей команды лишь деградацию и развал. Но тем отчаяннее восторг. Здесь есть какая-то неправильность, которую я пытаюсь отыскать. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
    Перейти а раздел…

    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

    Обсуждение: 17 комментариев

    Церемония инаугурации Владимира Путина

    Обсуждение: 40 комментариев
      Перейти а раздел…

      Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018

      Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из них
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев

      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
      Подробности...

      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Первые победы России на чемпионате мира по футболу - это:
        • Случайность

        • Закономерность

        Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?
        • Да

        • Нет

        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
        • Да, вместе с российским

        • Да, вместо российского

        • Нет

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Сечин спрогнозировал структурный дефицит нефти
          Трамп рассказал о симпатиях Москвы к «криводушной Хиллари»В массовом ДТП в центре Москвы погибли три человекаСША обвинили правозащитников в саботаже реформы СПЧ ООННацбанк Украины назвал сроки возможного дефолта
          Москва готова ответить на активность НАТО в ЗакавказьеРоссийского ведущего нашли мертвым в отеле в КолумбииНемецкие СМИ: Трамп сделал из Германии грушу для битьяТурчинов: Венгрия вставляет бревна в колеса интеграции Украины в НАТО
          Издевавшимся над россиянкой бразильским болельщикам пообещали проблемыПушков сказал, кем был бы Кикабидзе без СССРНа Западе испугались за будущее НАТО после встречи Путина и ТрампаНемецкие журналисты разоблачили фейковое фото с убитыми перед ЧМ собаками

          «превосходство в воздухе»


          Су-57 назвали «идеальным вариантом» для Турции

          «хотим победить»


          Игрокам сборной Уругвая перед игрой с Россией поставили ультиматум

          «пять дивизионов»


          Минобороны Украины нашло способ «полностью закрыть границу с Россией»

          британские сми


          Выведена формула победы сборной России

          «Две игры, две победы»


          Немецкие журналисты извинились перед Россией

          неожиданное решение


          Набиуллина дала ответ по поводу резкого сокращения вложений России в госдолг США

          «Такого Саранск еще не видел»


          Соловьев посмеялся над провалом призыва Мэй бойкотировать ЧМ-2018

          шпионский скандал


          Карина Цуркан оказалась ценнейшим агентом румынской разведки

          торговые войны


          Дмитрий Дробницкий: Главным виновником грядущего «всеобщего обвала» назван 45-й президент США

          «всего лишь спорт»


          Андрей Бабицкий: Из национального позора сборная превратилась в звезду и надежду миллионов

          «исторический день»


          Дмитрий Пугаченко: Что не удавалось Садырину, Романцеву, Капелло, удалось Черчесову

          на ваш взгляд


          Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?

          Почему Никольская стала главной футбольной улицей страны

          Зарубежные болельщики «в хорошем смысле» шокированы Москвой и ее жителями   21 июня 2018, 08:12
          Фото: Михаил Метцель/ТАСС
          Текст: Антон Крылов

          Версия для печати  •
          В закладки  •
          Постоянная ссылка  •
            •
          Сообщить об ошибке  •

          Мундиаль – главный праздник мира, и ничто не может соперничать с ним по наплыву туристов. Для этой разномастной и развеселой толпы власти приготовили специальное место на Воробьевых горах, но жизнь распорядилась иначе: местом притяжения людей внезапно стала Никольская улица. Но почему? И какие выводы нужно из этого сделать?

          В Советском Союзе любили делать в центрах городов огромные пустые площади. Где-то они возникали на месте дореволюционных рынков, где-то специально расчищали пространство от старых построек. Своими «самыми большими в Европе» площадями обожают хвастаться жители Самары и Харькова, хотя с ними вполне могут поспорить жители Варшавы или Бордо.

          Просторные площади и широкие сталинские проспекты отлично подходят для проведения массовых мероприятий, в том числе международных. Однако ни Фестиваль молодежи и студентов 1957-го, ни Олимпиада 1980-го с ее 200 тысячами иностранных гостей не способны сравниться по числу туристов с чемпионатом мира по футболу.

          Общее число болельщиков из других стран оценивается в полтора миллиона человек. И хотя чемпионат проходит в 11 городах, «главный удар» традиционно приняла на себя Москва. Во многом это связано с особенностями авиационной логистики – болельщики прилетают на регулярных или чартерных рейсах в московские аэропорты, гуляют и развлекаются, а уже потом разъезжаются по другим городам. Многие избрали Москву некой «базой», из которой выбираются на матчи с участием своих команд.

          Как и во всех городах, которые ранее принимали подобные чемпионаты, в российской столице была подготовлена фан-зона. Власти выбрали для этого Воробьевы горы, и их логика была вполне понятна: недалеко от центра, просторно, красивый вид на город с одной стороны и на здание МГУ с другой, а главное – до стадиона «Лужники» рукой подать, пусть бы и через реку.

          Студенты МГУ пытались протестовать, мол, фан-зона помешает им сдавать экзамены, к тому же болельщики вытопчут уникальные растения университетского сада. Но, несмотря на то что оппозиционные СМИ активно подхватили эту тему, протесты остались маргинальными. Вес им придавали разве что полицейские, которые зачем-то арестовали студента, испортившего баннер фан-зоны, прямо в ходе экзамена. Абсурдное уголовное обвинение в «вандализме», к счастью, было оперативно отменено прокуратурой, и студент был приговорен к штрафу в 1,5 тысячи рублей в административном порядке.

          Сейчас фан-зона в Лужниках не сказать что пустует, однако основным местом сбора болельщиков почему-то стала Никольская улица, соединяющая Красную и Лубянскую площади. Сперва там отмечали свои победы иностранные фанаты, а вечером во вторник к ним присоединились и россияне, восхищенные победой нашей сборной над Египтом. Так Никольская окончательно превратилась в главную футбольную улицу страны.

          Торговцы и владельцы баров на Арбате – самой известной пешеходной улице Москвы – разочарованы. Конечно, у них тоже выросли прибыли, но не так, как они рассчитывали.

          Форвард сборной Египта Мохаммед Салах рассказал в своем Instagram, что поддержка болельщиков помогает ему показать лучшую игру на поле

          Вопрос «Почему Никольская?» – далеко не самая широкая улица Москвы даже из числа пешеходных – вовсе не является праздным, поскольку позволяет городским властям и организаторам массовых мероприятий проанализировать собственные действия для того, чтобы в будущем избежать сюрпризов и заранее подготовить и меры безопасности, и достаточное количество туалетов, и места для продажи напитков и фастфуда. 

          Вот версия директора Института региональных исследований и городского планирования ВШЭ Ирины Ильиной: «Любой иностранец, приехав в Москву, первым делом хочет посетить Красную площадь. Но у самой площади особый статус, и на ней нет точек общепита. Кроме того, в первые дни чемпионата вход на Красную площадь был закрыт... Болельщики, которых разворачивала полиция, оставались на Никольской, оседая в барах и кафе».

          Эта версия выглядит вполне достоверной, но из неё не вполне понятно, почему болельщики «отползли» от закрытой Красной площади именно на Никольскую улицу, а не на просторную Манежную площадь, где тоже есть бары, магазины и такая редкость для европейских столиц, как большой бесплатный общественный туалет. Кроме того, теория Ильиной не объясняет, почему болельщики не только пришли на Никольскую, но и остались там. Ведь популярность идёт по нарастающей: как подсчитали в РБК, за дни чемпионата упоминание этой улицы в СМИ выросло в три раза, в соцсетях – более чем в два раза.

          Никольская стала туристической достопримечательностью не только для болельщиков, но и для далеких от футбола москвичей, которые специально ездят туда «посмотреть на шальных иностранцев».

          Так что, похоже, дело не только в близости к Красной площади. Есть и другие секреты.

          Возможно, дело еще и в том, что на Никольской улице так и не было убрано новогоднее оформление – многочисленные светодиодные лампочки, свисающие над головой. Праздничное освещение отлично соответствует праздничному настроению, поэтому болельщики предпочитают толкаться на довольно узкой Никольской, а не выходить на просторы Манежной, Театральной, Революции и других пешеходных площадей центра столицы.

          Кроме того, если на Манежной площади зона кафе расположена на нижнем этаже подземного торгового центра, то на Никольской большой фудкорт открыт на первом этаже, что гораздо удобнее. Сложно сказать, рассчитывали ли хозяева этого фудкорта на такую бешеную популярность в дни чемпионата, но им, безусловно, повезло.

          Несомненный плюс Никольской по сравнению с Арбатом и в том, что на ней нет ни одного жилого здания. Значит, можно шуметь всю ночь, мало кому мешая. Поэтому полицейские с чистой совестью не вмешиваются в происходящее и не пресекают даже самые бурные выражения радости, которые были бы неуместны поблизости от спящих горожан.

          Наконец, есть важный психологический момент. Большинство болельщиков приехали из стран Южной Америки и Европы. Их города состоят из довольно-таки узких улиц и невысоких зданий. На огромных пространствах перетекающих друг в друга площадей, на фоне помпезных дореволюционных, сталинских и имитирующих то и другое лужковских строений они могут чувствовать себя непривычно и неуютно А Никольская – стандартная европейская улица, к тому же празднично украшенная.

          Конечно, правоохранительным органам и властям было бы удобнее, если бы болельщики сгруппировались в фан-зоне на Воробьевых горах, а в центр выбирались бы небольшими организованными группами под руководством опытных экскурсоводов. Но что есть, то есть.

          А тот факт, что московская инфраструктура пока что справляется со всем этим фестивалем, наглядно свидетельствует: несмотря на все объективные недостатки урбанизма, развитие столицы в последние годы шло в правильном направлении.

          Тем же москвичам, кому не нравится наплыв туристов, осталось потерпеть три с половиной недели – 16 июля болельщики разъедутся. Кроме того, можно утешать себя мыслью о том, что в Париже, Лондоне или Бангкоке подобная интернациональная толкотня происходит круглогодично: каждый из этих городов посещают порядка 20 миллионов человек ежегодно.

          Улицы городов России на время чемпионата превратились в один большой футбольный карнавал


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2017 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost Apple iTunes Google Play
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............