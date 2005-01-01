Футбольный чемпионат дал ЕС повод придумать новую «угрозу из России»

Проходящий в России чемпионат мира по футболу привлек большое количество болельщиков из Сенегала, Ирана и Нигерии. В Европе опасаются, что с помощью паспортов болельщика те могут незаконно проникнуть в страны Евросоюза. Насколько на самом деле серьезна угроза превращения российского мундиаля в новый источник нелегальной миграции в ЕС?

В Евросоюзе увидели угрозу от российского чемпионата мира по футболу – миграционную. Некоторые футбольные болельщики, которые приехали в Россию по специальному пропуску Fan-ID (так называемому паспорту болельщика, с которым можно въехать на территорию России с 4 июня по 25 июля, не получая визу), предпринимают попытки незаконно проникнуть на территорию стран ЕС.

В среду сразу несколько нелегалов с картами футбольных болельщиков задержал Госпогранкомитет (ГПК) Белоруссии. Как сообщил замначальника управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности ГПК Алексей Сытенков, под видом футбольных болельщиков они пытались выехать через республику в Евросоюз. Подобные попытки белорусские пограничники пресекли во вторник и в понедельник. «До этого на польском направлении задержаны граждане Пакистана, и все – большие «любители» футбола», – заявил Сытенков.

Как сообщает Yie, еще на прошлой неделе в аэропорту Хельсинки-Вантаа гражданин третьей страны признался, что купил билеты на футбол в России и оформил паспорт болельщика на чемпионат мира только ради того, чтобы подать заявление на предоставление убежища в Финляндии. В тот же день на пограничном пункте в Вайниккала задержали нигерийца, пытавшегося въехать в страну по поддельному бразильскому паспорту. В конце недели три марокканца пытались перейти границу с Финляндией в районе Ваалимаа. Все они заявили о желании запросить убежище в стране.

Руководитель отдела оценки рисков Пограничной службы Марко Саарекс говорит, что к подобным инцидентам готовились заранее, но не ожидали, что они возникнут уже в самом начале турнира.

Наплыва болельщиков по Fan-ID опасаются и в Германии. Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) выпустило предупреждение для немецкой полиции о возможных попытках нелегального пересечения границы мигрантами во время чемпионата. Как передает Deutsche Welle, первой об этом сообщила газета Bild am Sonntag, в распоряжении которой оказался соответствующий доклад BKA. «Было объявлено о повышении контроля и мер безопасности», – говорится в отчете BKA.

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В BKA обратили внимание на то, что на ЧМ-2018 приехало необычайно много болельщиков из таких кризисных стран, как Иран, Нигерия и Сенегал. Немцы объясняют это тем, что в соцсетях некоторых североафриканских и арабских стран появились сообщения о возможности использовать Fan-ID для нелегального въезда в Евросоюз.

От попыток незаконно проникнуть в ЕС через Россию предостерегал и МИД ФРГ. На сайте ведомства в разделе информации для мигрантов говорится, что паспорт болельщика не может использоваться в качестве документа для въезда на территорию ЕС. «Некоторые люди пытаются распространить слухи и обмануть футбольных болельщиков – не верьте им! Нелегальные мигранты рискуют потерять все и будут отправлены обратно на родину», – предостерегают в германском внешнеполитическом ведомстве.

Отметим, что правила использования Fan-ID подробно расписаны на специальном сайте. «Паспорт болельщика» могут получит только владельцы билетов. Причем билет должен быть на руках во время оформления заявки на получение временного документа.

Однако, как заявил изданию Bild глава профсоюза полиции ФРГ Йорг Радек, желающие бежать в Европу «используют любой путь и любую возможность». Он отметил, что билеты на матч и самолет в Россию обошлись бы беженцам гораздо дешевле, чем помощь нелегальных перевозчиков, которые в среднем берут за свои услуги по 6 тыс. евро с человека. Кроме того, в последнем случае беженцы отправляются в ЕС опасным путем через Средиземное море.

Руководитель исследовательской компании EuropeInsight Андрей Куликов убежден, что проблема в значительной степени преувеличивается представителями государств ЕС. На самом же деле у них не возникнет серьезных проблем с миграционными потоками из России, ничтожными на фоне тех, что идут с других направлений.

«Даже если все болельщики из разных стран соберутся и поедут в Евросоюз, все равно это будет несравнимо меньше существующих нелегальных миграционных потоков», – сказал Куликов газете ВЗГЛЯД. Он подчеркнул, что уже выявленные случаи попыток проникнуть в ЕС свидетельствуют о действующем контроле на границах. «Никакой нелегальный мигрант в ЕС со стороны России не проник. Эксцессов не произошло, поэтому никаких дополнительных мер в этой связи не нужно», – отметил он.

Член Общественной палаты, политолог и эксперт по проблемам миграции Максим Григорьев также убежден, что проблема раздувается из ничего и потоков нелегальной миграции из России в Европу не возникнет. «Никаких проблем такого рода нет», – подчеркнул он, напомнив, что

паспорт болельщика дает право только на безвизовый въезд в РФ, но не на упрощенный выезд из нее в другие страны.

«Люди просто так не могут попасть в страны ЕС из России. Россия не является исключением и не будет специально предоставлять людям, которые не имеют права попасть в другие страны, возможность для перехода границы», – сказал Григорьев газете ВЗГЛЯД.