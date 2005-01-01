Футбольный чемпионат дал ЕС повод придумать новую «угрозу из России»

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20 июня, среда  |  Последнее обновление — 19:50  |  vz.ru
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Кого и как затронет повышение НДС

По НДС власти выбрали из двух зол меньшееФото: Elena Elisseeva/YAY/ТАСС
Аналитики бурно обсуждают важнейшее для бюджета страны и граждан решение – повышение налога на добавленную стоимость (НДС). С какой целью меняется ставка налога, сколько планируется собрать, какие это будет иметь последствия для инфляции – и на что именно государством будут потрачены полученные таким образом деньги? Подробности...
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НАТО готовится к битве с Трампом

Генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу уже нет смысла скрывать разногласия внутри альянсаФото: Jonathan Ernst/Reuters
Генсек НАТО признал наличие глубоких разногласий внутри организации и призвал входящие в нее страны сделать все для того, чтобы избежать разрушения единства. Впервые за почти 70-летнюю историю главного западного альянса его руководитель прямым текстом заявляет об угрозе для существования организации. Действительно, НАТО невозможно победить извне – но оно может развалиться изнутри. Пришло ли это время? Подробности...
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Новая российская крылатая ракета еще страшнее, чем кажется из США

Крылатая ракета Х-22, а за ней и новейшая Х-32 – это настоящий кладезь тайн в плане военных возможностейФото: Jno/wikipedia.org
Военные аналитики США всполошились: российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 уже в конце этого года получит крылатую ракету Х-32, после чего военные объекты стран НАТО окажутся под угрозой неотразимого удара. Эта паника не зря. Более того, новая ракета может скрывать в себе еще ряд сюрпризов, крайне неприятных для Пентагона. Подробности...
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США демаршем против ООН продемонстрировали свою слабость

Американская дипломатия сделала все возможное, чтобы выход США из правозащитного Совета ООН оказался скандальнымФото: Toya Sarno Jordan/Reuters
Власти США повернулись спиной к жертвам нарушений прав человека и перестали быть «защитником демократии» в мире. Так правозащитники и европейские политики реагируют на решение Вашингтона выйти из Совета ООН по правам человека. При этом в России уверены, что на работе самого совета этот шаг американцев никак не отразится. Что же на самом деле означает очередной демарш американцев против ООН? Подробности...
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Что произошло с «загоревшимся» самолетом сборной Саудовской Аравии

Произошедшее с силовой установкой самолета саудовской сборной было не пожаром, а распространенным, но относительно безопасным сбоем работы двигателяФото: SaudiNT_RU/Global Look Press
Футбольная сборная Саудовской Аравии, совершавшая перелет на очередной матч из Петербурга в Ростов-на-Дону, пережила необычные и одновременно неприятные эмоции. Некоторые СМИ написали даже о том, что на двигателе самолета возник пожар. Что на самом деле произошло и почему из-под крыла аэробуса действительно вырывалось пламя? Подробности...
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«Помнишь, ты говорил, что «Россия всё равно станет первой в мире»?

Рауф Кубаев, сценарист, режиссер
Ночью позвонил Мохаммед из Каира. Понимаешь, – сказал он, – мы расстроены не поражением. Вы заслужили. Мы расстроены, что вылетели из чемпионата. А вы красавцы. Я про другое хотел сказать. Подробности...

Предстоящая встреча лидеров России и Южной Кореи имеет геополитическое значение

Пак Бёнг Хван, экс-министр Посольства Республики Корея в Российской Федерации
Дипломатический прием корейского лидера на государственном уровне состоится впервые за 19 лет – с визита в 1999 году президента Ким Тэ Джуна. В связи с этим Россия возлагает большие надежды на правительство Мун Чжэ Ина. Подробности...

С российской сборной произошло чудо, и совсем не маленькое

Андрей Бабицкий, журналист
Мы вообще похоронили в сердце своем национальный футбол, усматривая в динамике нашей команды лишь деградацию и развал. Но тем отчаяннее восторг. Здесь есть какая-то неправильность, которую я пытаюсь отыскать. Подробности...
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    Трансляция: Прямая линия с Владимиром Путиным

    Путин открыл Крымский мост

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    Церемония инаугурации Владимира Путина

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      Самые эксцентричные болельщики ЧМ-2018

      Более двух миллионов болельщиков приехали в Россию, чтобы поддержать свои команды во время чемпионата мира по футболу. Гости из самых разных уголков планеты с помощью ярких и необычных образов создали в нашей стране атмосферу большого праздника. Газета ВЗГЛЯД выбрала самые интересные из них
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      Чемпионат мира в России начался с яркой церемонии открытия

      Чемпионат мира в России начался. Первую игру предваряла красочная церемония открытия, в которой приняли участие мировые звезды футбола и поп-сцены. Хедлайнерами выступили британский исполнитель Робби Уильямс и российская оперная дива Аида Гарифуллина
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      Умер Станислав Говорухин

      Режиссер, актер и депутат Госдумы Станислав Говорухин скончался на 83-м году жизни в подмосковном санатории «Барвиха». По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. На фото – Станислав Говорухин в роли Крымова и Татьяна Друбич в роли Алики в фильме Сергея Соловьева «АССА»
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        Первые победы России на чемпионате мира по футболу - это:
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        Хотели бы вы работать после достижения пенсионного возраста?
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        Российский миллиардер Роман Абрамович получил паспорт Израиля. А вам хотелось бы иметь другое гражданство?
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          Футбольный чемпионат дал ЕС повод придумать новую «угрозу из России»

          Для некоторых «болельщиков» Россия превратилась в окно в Европу   20 июня 2018, 18:21
          Фото: Fei Maohua/Zuma/ТАСС
          Текст: Андрей Резчиков

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          Проходящий в России чемпионат мира по футболу привлек большое количество болельщиков из Сенегала, Ирана и Нигерии. В Европе опасаются, что с помощью паспортов болельщика те могут незаконно проникнуть в страны Евросоюза. Насколько на самом деле серьезна угроза превращения российского мундиаля в новый источник нелегальной миграции в ЕС?

          В Евросоюзе увидели угрозу от российского чемпионата мира по футболу – миграционную. Некоторые футбольные болельщики, которые приехали в Россию по специальному пропуску Fan-ID (так называемому паспорту болельщика, с которым можно въехать на территорию России с 4 июня по 25 июля, не получая визу), предпринимают попытки незаконно проникнуть на территорию стран ЕС.

          В среду сразу несколько нелегалов с картами футбольных болельщиков задержал Госпогранкомитет (ГПК) Белоруссии. Как сообщил замначальника управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности ГПК Алексей Сытенков, под видом футбольных болельщиков они пытались выехать через республику в Евросоюз. Подобные попытки белорусские пограничники пресекли во вторник и в понедельник. «До этого на польском направлении задержаны граждане Пакистана, и все – большие «любители» футбола», – заявил Сытенков.

          Как сообщает Yie, еще на прошлой неделе в аэропорту Хельсинки-Вантаа гражданин третьей страны признался, что купил билеты на футбол в России и оформил паспорт болельщика на чемпионат мира только ради того, чтобы подать заявление на предоставление убежища в Финляндии. В тот же день на пограничном пункте в Вайниккала задержали нигерийца, пытавшегося въехать в страну по поддельному бразильскому паспорту. В конце недели три марокканца пытались перейти границу с Финляндией в районе Ваалимаа. Все они заявили о желании запросить убежище в стране.

          Руководитель отдела оценки рисков Пограничной службы Марко Саарекс говорит, что к подобным инцидентам готовились заранее, но не ожидали, что они возникнут уже в самом начале турнира.

          Наплыва болельщиков по Fan-ID опасаются и в Германии. Федеральное ведомство по уголовным делам (BKA) выпустило предупреждение для немецкой полиции о возможных попытках нелегального пересечения границы мигрантами во время чемпионата. Как передает Deutsche Welle, первой об этом сообщила газета Bild am Sonntag, в распоряжении которой оказался соответствующий доклад BKA. «Было объявлено о повышении контроля и мер безопасности», – говорится в отчете BKA.

          В BKA обратили внимание на то, что на ЧМ-2018 приехало необычайно много болельщиков из таких кризисных стран, как Иран, Нигерия и Сенегал. Немцы объясняют это тем, что в соцсетях некоторых североафриканских и арабских стран появились сообщения о возможности использовать Fan-ID для нелегального въезда в Евросоюз.

          От попыток незаконно проникнуть в ЕС через Россию предостерегал и МИД ФРГ. На сайте ведомства в разделе информации для мигрантов говорится, что паспорт болельщика не может использоваться в качестве документа для въезда на территорию ЕС. «Некоторые люди пытаются распространить слухи и обмануть футбольных болельщиков – не верьте им! Нелегальные мигранты рискуют потерять все и будут отправлены обратно на родину», – предостерегают в германском внешнеполитическом ведомстве.

          Отметим, что правила использования Fan-ID подробно расписаны на специальном сайте. «Паспорт болельщика» могут получит только владельцы билетов. Причем билет должен быть на руках во время оформления заявки на получение временного документа.

          Однако, как заявил изданию Bild глава профсоюза полиции ФРГ Йорг Радек, желающие бежать в Европу «используют любой путь и любую возможность». Он отметил, что билеты на матч и самолет в Россию обошлись бы беженцам гораздо дешевле, чем помощь нелегальных перевозчиков, которые в среднем берут за свои услуги по 6 тыс. евро с человека. Кроме того, в последнем случае беженцы отправляются в ЕС опасным путем через Средиземное море.

          Руководитель исследовательской компании EuropeInsight Андрей Куликов убежден, что проблема в значительной степени преувеличивается представителями государств ЕС. На самом же деле у них не возникнет серьезных проблем с миграционными потоками из России, ничтожными на фоне тех, что идут с других направлений.

          «Даже если все болельщики из разных стран соберутся и поедут в Евросоюз, все равно это будет несравнимо меньше существующих нелегальных миграционных потоков», – сказал Куликов газете ВЗГЛЯД. Он подчеркнул, что уже выявленные случаи попыток проникнуть в ЕС свидетельствуют о действующем контроле на границах. «Никакой нелегальный мигрант в ЕС со стороны России не проник. Эксцессов не произошло, поэтому никаких дополнительных мер в этой связи не нужно», – отметил он.

          Член Общественной палаты, политолог и эксперт по проблемам миграции Максим Григорьев также убежден, что проблема раздувается из ничего и потоков нелегальной миграции из России в Европу не возникнет. «Никаких проблем такого рода нет», – подчеркнул он, напомнив, что

          паспорт болельщика дает право только на безвизовый въезд в РФ, но не на упрощенный выезд из нее в другие страны.

          «Люди просто так не могут попасть в страны ЕС из России. Россия не является исключением и не будет специально предоставлять людям, которые не имеют права попасть в другие страны, возможность для перехода границы», – сказал Григорьев газете ВЗГЛЯД.


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