Нелегалов с картами болельщика ЧМ-2018 задержали в Белоруссии

Госпогранкомитет Белоруссии задержал несколько нелегальных мигрантов, пытавшихся под видом футбольных болельщиков выехать через республику в Евросоюз, сообщил замначальника управления предварительного расследования и правового обеспечения оперативной деятельности ГПК Алексей Сытенков.

«По поводу ситуации в настоящий момент на границе – она достаточно напряженная, но контролируемая, на нее дополнительно влияет ЧМ по футболу в России, ведь пограничная служба выполняет свои обязательства по охране границы Союзного государства. Буквально сегодня ночью на участке Сморгонской группы задержаны четыре гражданина Марокко, вчера, позавчера – тоже, до этого на польском направлении задержаны граждане Пакистана, и все – большие «любители» футбола», – заявил Сытенков, передает ТАСС.

Он отметил, что, когда погранслужбы начинают с ними работать, выясняется, что «не каждый даже знает, что такое мяч». По его словам, ряд иностранцев, которые далеки от любителей спорта, используют паспорт болельщика, чтобы проследовать в страны ЕС.

Ранее сотрудники пограничной службы Финляндии сообщили о задержании сразу нескольких человек, приехавших на чемпионат мира по футболу в Россию и запросивших убежище в Финляндии.