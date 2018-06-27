Открыт второй участок трассы «Таврида» в Крыму

Второй участок федеральной трассы «Таврида», открыт в районе Белогорска в центре Крыма, сообщили в пресс-службе госкомитета дорожного хозяйства республики.

«В районе Белогорска открывается участок «Тавриды». Движение будет осуществляться по двум полосам дороги», – передает ТАСС сообщение госкомитета.

Там уточнили, что в среду в районе Белогорска «будет осуществлен перепуск движения с участка старой автодороги Керчь – Феодосия – Симферополь на шестикилометровый участок новой трассы «Таврида».



«Технический перепуск движения – это стандартная процедура, выполняемая генподрядчиком в рамках контракта. Она проводится для того, чтобы дорожники получили возможность приступить ко второй очереди строительства трассы «Таврида»», – сообщил глава госкомитета Сергей Карпов.



Сообщается также, что рабочее движение на первой очереди трассы «откроется в декабре 2018 года. Полностью все 250 километров четырехполосная трасса до Севастополя откроется в декабре 2020 года.

Ранее сообщалось о начале строительства федеральной трассы «Таврида».

Напомним, в конце мая в районе села Родниковое под Симферополем началось формирование первого свайного поля под искусственные сооружения в рамках первого этапа реконструкции трассы «Симферополь – Евпатория – Мирный».