Стало известно о попытке информатора WADA Родченкова покончить с собой

Сотрудники ФБР вызвали службу спасения, обнаружив информатора WADA Григория Родченкова в съемной квартире в Вашингтоне. Он доставлен в психоневрологическую клинику.

Информатор WADA Григорий Родченков пытался покончить жизнь самоубийством в своей квартире в Вашингтоне, которую для него арендует ФБР, сообщает RT со ссылкой на вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Александра Ионова.

Ионов уточнил, что об инциденте ему стало известно от коллег из США по линии комитета. Он подчеркнул, что информация тщательно скрывается американскими спецслужбами, чтобы она не просочилась в прессу.

Инцидент произошел 19 июня. Бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории обнаружили сотрудники ФБР, и вызвали службу спасения «911». Родченков был госпитализирован в психоневрологическую клинику.

По словам Ионова, в квартире были найдены пустые бутылки из-под виски.

Ранее информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков, который снялся в очередном фильме «Футбольные друзья России» Зеппельта, выступил с «разоблачениями» российского футбола.