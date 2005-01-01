Ученые нашли продлевающее жизнь вещество

Исследователи из Университета Маршалла выяснили, что фермент под названием натрий-калиевая аденозинтрифосфатаза способен влиять на процессы старения в организме.

Ученые выяснили, что данный фермент принимает участие в цикле генерации активных форм кислорода (АФК), за счет чего продлевается молодость организма, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал EurekAlert.

Соответствующие эксперименты были проведены на мышах. В течение одного года подопытным животным давали пищу с высоким содержанием жиров и углеводов.

Такое питание способствует появлению выраженных признаков старения, так как в организме синтезируется большое количество кислородных радикалов. Из-за этого клетки окисляются и гибнут.

Часть мышей получала инъекции натрий-калиевой аденозинтрифосфатазы, и именно у этих животных процессы старения значительно замедлялись.

Ученые провели тестирования и на клетках соединительной ткани человека, получив аналогичные результаты

Подчеркивается, что после всех клинических испытаний фермент может быть использован в антивозрастной терапии.

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