Найдена связь между религиозностью и продолжительностью жизни

Американские ученые выяснили, что глубоко верующие люди в среднем живут на 3-4 года дольше, чем агностики и атеисты.

Соответствующее исследование опубликовано в журнале Social Psychological and Personality Science, передает РИА «Новости».

В последние десятилетия ученые уделяют много внимания тому, какую роль играет вера в развитии человечества. Большинство исследователей считают, что человек биологически предрасположен к религии, так как подобные верования помогали сообществам первых людей сплачиваться.

Кроме того, в мозге человека была найдена особая зона, облучение которой магнитным полем подрывает веру в иррациональные феномены. Также было выяснено, что регулярное посещение церквей заметно снижало вероятность преждевременной смерти среди пожилых женщин.

Исследовательница Лаура Уоллэс и ее коллеги из университета штата Огайо (США) обнаружили взаимосвязь между конфессиональной принадлежностью, здоровьем и продолжительностью жизни, изучив несколько тысяч некрологов, опубликованных в последние годы в местных газетах в 42 разных городах США.

При анализе данных учитывались пол и супружеский статус усопшего. Как правило, женщины и семейные люди живут намного дольше, чем мужчины, холостяки, вдовы и люди, не имеющие семьи или «второй половины».

Когда социологи учли все эти побочные факторы, они обнаружили, что религиозные люди в среднем живут на 3,5-4 года дольше, чем те, в чьих некрологах не была указана их конфессиональная принадлежность или упоминалось ее отсутствие.

Уоллэс отмечает, что люди из городов с большим количеством верующих также живут дольше.

«Это может быть связано с тем, что атеисты и агностики перенимали часть жизненных норм, привычек и шаблонов поведения у верующих соседей и знакомых», – уточняет исследователь.

Часть этого благотворного эффекта связана с тем, что религиозные люди часто участвуют в различных общинных мероприятиях, которые проводят их церкви, и чаще ведут более здоровый образ жизни, чем неверующие люди, благодаря постам и запретам на употребление спиртного и наркотиков.

Все это объясняет феномен лишь на треть, и ученые пока не понимают, с чем связано продление жизни религиозных людей на остальные 2-3 года, о которых говорит статистика.

Уоллэс и ее коллеги намерены раскрыть эту загадку, анализируя другие аспекты поведения верующих и атеистов, а также собирая более широкую статистику.

Ранее социологи выяснили противоречивое отношение россиян к религии.