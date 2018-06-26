ФСБ потребовало уволить ректора Саратовского техуниверситета

Управление ФСБ по Саратовской области направило в суд требование об отставке ректора Саратовского государственного технического университета Игоря Плеве, сообщили в пресс-службе Фрунзенского районного суда Саратова.

В суд поступил материал из УФСБ о временном отстранении от должности ректора СГТУ Игоря Плеве, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя суда Анастасию Тудакову.

По ее словам, суд рассмотрит материал в среду.

Плеве не стал комментировать информацию. «Я не собираюсь комментировать это, я в отпуске», – сказал он, передают «Свободные новости».

Плеве вменяется растрата в размере свыше 100 тыс. рублей и превышение должностных полномочий, сообщает «Коммерсант». По информации издания, дело о превышении касается распределения квартир для молодых ученых, которые якобы не получили помещения по программе, а вместо них в квартиры вселилось руководство вуза.