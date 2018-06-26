В Башкирии начали проверять «соляной ритуал» местного судьи

В Башкортостане начали служебную проверку после сообщений о том, что судья Ленинского райсуда Уфы очертила свой стол соляной дорожкой, сообщил помощник судьи ВС республики Вадим Хабиров.

«По факту публикаций СМИ по данному инциденту проводится внутренняя служебная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», – цитирует Хабирова ТАСС.

В Ленинском райсуде Уфы ситуацию комментировать не стали.

Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что судья Ленинского райсуда Уфы Наиля Идиатова обсыпала зал судебных заседаний солью, очертив отдельным кольцом свой стол. Таким образом работница Фемиды якобы попыталась «защититься» от порчи.