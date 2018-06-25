СМИ: Судья в Уфе рассыпала в зале заседаний соль в магических целях

Судья Ленинского райсуда Уфы обсыпала зал судебных заседаний солью, очертив отдельным кольцом свой стол; таким образом работница Фемиды попыталась «защититься» от порчи, пишут СМИ.

Как передает издание ProUfu со ссылкой на очевидцев, соль в зале судебных заседаний была обнаружена во время рассмотрения судьей Идиатовой иска в связи с нарушением прав на чистую питьевую воду.

«Захожу в зал и вижу, что через порог, вокруг нас и вокруг стола судьи насыпана полосками соль. Я спрашиваю у судьи: «Что вокруг меня насыпали?». Она не отвечает, молчит. Спрашиваю: «Я в суд пришла или к шаману?». Снова молчит. Она от нас ограждалась, что ли?» – прокомментировала правозащитница Альмира Жукова.

Собеседница издания пообещала также обратиться в специализированное лечебное учреждения с ходатайством о проведении судье Идиатовой психиатрической экспертизы.

«Я пыталась из коридора сделать фото всего зала заседания вместе с судьей. В это время сзади на меня кто-то напал, начал вырывать телефон из рук и ломать его», – рассказала другая правозащитница Рамиля Саитова.

Как оказалось, помешать фотографированию попытался пристав. Однако женщина всё же смогла зафиксировать на фото рассыпанную в судебном зале соль.

«Народ у нас суеверный, такие ритуалы нередки. С ума могут сойти и дворники, и руководители предприятий. Никто не застрахован от такого. Ни должность, ни звания, ни регалии ничего не гарантируют», – рассказал изданию главный врач башкортостанского Республиканского клинического психотерапевтического центра Ильгиз Тимербулатов.