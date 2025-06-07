Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.0 комментариев
В Днепре подорвали автомобиль местного прокурора Коваля
Прокурор Западной окружной прокуратуры города Днепра Юрий Коваль получил травмы после взрыва своей машины, возле места происшествия нашли смартфон с включенной камерой ,пишет украинское издание «Страна».
Как отмечается в публикации, взрыв произошел в районе водительского сиденья, сам Коваль сумел покинуть машину, однако получил ожоги и резаные раны, передает ТАСС.
Рядом с местом происшествия был обнаружен смартфон с включенной камерой, которая вела съемку и трансляцию происходящего.
Накануне на трассе Одесса – Березовка в Одесской области в результате целенаправленного взрыва автомобиля погиб начальник отдела ТЦК Олег Номеровский.