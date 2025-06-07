В Днепре подорвали автомобиль местного прокурора Коваля

Tекст: Александра Юдина

Как отмечается в публикации, взрыв произошел в районе водительского сиденья, сам Коваль сумел покинуть машину, однако получил ожоги и резаные раны, передает ТАСС.

Рядом с местом происшествия был обнаружен смартфон с включенной камерой, которая вела съемку и трансляцию происходящего.

Накануне на трассе Одесса – Березовка в Одесской области в результате целенаправленного взрыва автомобиля погиб начальник отдела ТЦК Олег Номеровский.