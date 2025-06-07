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    Израиль вооружает Европу против России
    Рябков напомнил Западу об испытаниях российских ракетных комплексов
    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину
    Российские войска захватили новейший интеллектуальный FPV-дрон ВСУ
    Подполье заявило об уничтожении сотен военных ВСУ в Харькове
    Депутат назвал жалобу Зеленского на военный ответ РФ «крокодильими слезами»
    Казахстан и Британия подписали план военного сотрудничества
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    Участники ОПГ создали цех переделки оружия в ТЦ «Горбушкин двор»
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    Владимир Можегов Владимир Можегов Лучший памятник Пушкину

    Хотя советский Пушкин был весьма деформирован и далек от реального, в нем, однако, была монументальность: стоя в центре культурного мира СССР, Пушкин задавал планку, и высокий уровень советской культуры – во многом его заслуга.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы должны быть благодарны русскому языку

    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

    26 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Сколько шагов еще надо сделать к регулированию миграции

    В России на федеральном и региональном уровнях вводятся меры по регулированию миграции. Что еще предстоит сделать, чтобы избежать ошибок и проблем в этой сфере, уже отмеченных в других странах?

    5 комментариев
    7 июня 2025, 11:55 • Новости дня

    В Днепре подорвали автомобиль местного прокурора Коваля

    Tекст: Александра Юдина

    Прокурор Западной окружной прокуратуры города Днепра Юрий Коваль получил травмы после взрыва своей машины, возле места происшествия нашли смартфон с включенной камерой ,пишет украинское издание «Страна».

    Как отмечается в публикации, взрыв произошел в районе водительского сиденья, сам Коваль сумел покинуть машину, однако получил ожоги и резаные раны, передает ТАСС.

    Рядом с местом происшествия был обнаружен смартфон с включенной камерой, которая вела съемку и трансляцию происходящего.

    Накануне на трассе Одесса – Березовка в Одесской области в результате целенаправленного взрыва автомобиля погиб начальник отдела ТЦК Олег Номеровский.

    6 июня 2025, 12:31 • Новости дня
    Минобороны сообщило о нанесении массированного удара по Украине в ответ на теракты
    Минобороны сообщило о нанесении массированного удара по Украине в ответ на теракты
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на пятницу в ответ на теракты киевского режима ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, а также ударными беспилотниками, сообщили в Минобороны.

    Целями удара стали конструкторские бюро, предприятия выпуска и ремонта вооружения и военной техники Украины, цеха сборки ударных БПЛА, склады с вооружением и военной техникой ВСУ, а также центры подготовки летного состава, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    В итоге все назначенные объекты поражены, отчитались в оборонном ведомстве.

    Напомним, за прошлую неделю ВС России в ответ на атаки Киева нанесли пять групповых и два массированных удара.

    Ранее Минобороны гарантировало массированные удары возмездия по военным целям на Украине. Оборонное ведомство также раскрыло детали предыдущих массированных ударов по военным целям на Украине.

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    6 июня 2025, 19:20 • Новости дня
    Шеремет назвал жалобу Зеленского на военный ответ России «крокодильими слезами»
    Шеремет назвал жалобу Зеленского на военный ответ России «крокодильими слезами»
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет резко высказался о заявлении Владимира Зеленского по поводу массированного удара российских войск в ответ на атаки Киева.

    Как передает РИА «Новости», Михаил Шеремет прокомментировал жалобу Владимира Зеленского на массированный удар России по украинским объектам, назвав ее «крокодильими слезами». По словам депутата, Зеленский сначала организует атаки на российские аэродромы и гражданскую инфраструктуру, а затем притворяется жертвой, чтобы вызвать сочувствие.

    «Сначала Зеленский организует теракты против гражданской инфраструктуры в российских регионах и атаку на наши аэродромы, а потом льет крокодильи слезы из-за ответного удара, притворяясь, что ему кого-то жаль. Зеленский своими преступными террористическими выходками целенаправленно стремится накликать беду на Украину. Ему плевать на украинский народ и его будущее», – заявил Шеремет.

    Депутат добавил, что Зеленскому следует прекратить жаловаться и покинуть Украину, предоставив стране возможность к мирному существованию. Минобороны России ранее сообщило о массированном ударе по объектам Украины – среди пораженных целей значатся конструкторские бюро, предприятия оборонной промышленности, склады вооружения и тренировочные центры.

    Ведомство также указало, что недавние атаки с использованием FPV-дронов на аэродромы в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях были отражены, а возникшие возгорания ликвидированы, пострадавших среди персонала нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киевский режим нанес удары по аэродромам со стратегической авиацией, атаковав не только Россию, но и Соединенные Штаты, а также подорвал всю систему стратегической стабильности между ядерными странами.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин пообещал ответить на атаку Киева по российским военным аэродромам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что необходимо дождаться результатов расследования по украинским ударам, прежде чем обсуждать возможные ответные действия России.

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    7 июня 2025, 11:45 • Видео
    Европа не смогла отказаться от русского газа

    Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

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    7 июня 2025, 01:46 • Новости дня
    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину

    Трамп заявил о поводе для России «разбомбить к чертям» Украину

    Трамп заявил, что Киев дал России повод «разбомбить к чертям» Украину
    @ Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Недавние украинские атаки на Россию дали российской стороне повод «разбомбить к чертям» Украину, заявил президент США Дональд Трамп.

    Президент США выразил надежду, что угроза перерастания конфликта на Украине в ядерный не возникнет. Он подчеркнул, что ему не понравились действия Киева, передает РИА «Новости».

    «Они дали (президенту России Владимиру) Путину повод пойти и разбомбить их в чертям вчера вечером. Это мне не понравилось. Когда я это увидел, я сказал: «Ну вот, сейчас будет удар», – заявил Трамп.

    Трамп полагает, что Москва «не пойдет» на прекращение переговоров по урегулированию конфликта. При этом он заявил, что возможность введения дополнительных санкций против России сохраняется.

    Трамп заявил, что считает сенатский законопроект о новых санкциях против России «очень сильным», но решение о введении новых ограничений будет принимать лично. Он добавил, что не просил Сенат о смягчении предусмотренных законодательной инициативой ограничений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецпредставитель США по Украине Кит Келлог заявил, что атаки украинских сил на аэродромы России, где базируются самолеты с возможностью нести ядерное оружие, резко повышают уровни риска в конфликте.

    Украинские военные нанесли удар FPV-дронами по аэродромам в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Ивановской, Рязанской и Амурской областях все атаки были отражены.

    В ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным объектам на Украине.

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    6 июня 2025, 22:37 • Новости дня
    В Раде заявили о «личном приказе» Зеленского не забирать тела украинских военных

    Депутат Дмитрук заявил о якобы личном приказе Зеленского не забирать погибших

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский лично запретил забирать тела погибших украинских военных вопреки достигнутым в Стамбуле договоренностям, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

    Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский лично распорядился не забирать тела погибших украинских военных после договоренностей между российской и украинской делегациями в Стамбуле, передает РИА «Новости».

    По его словам, приказ последовал, несмотря на предложение о прекращении огня на отдельных участках и обмене телами погибших.

    Депутат уверен, что подобная политика может привести к вспышке гражданского гнева и даже спровоцировать гражданское противостояние внутри страны против действующей власти.

    Напомним, российская сторона планирует передать Киеву 6 тыс. тел украинских военных, часть из которых удалось идентифицировать с помощью тестов ДНК.

    Владимир Зеленский отказался принять идею России о временном перемирии на Украине для сбора тел и потребовал полного прекращения огня.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему решение России передать тысячи тел военных ВСУ оказалось неожиданным для Зеленского.

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    6 июня 2025, 17:46 • Новости дня
    В Рязанской области на военном объекте предотвращен теракт с применением БПЛА
    В Рязанской области на военном объекте предотвращен теракт с применением БПЛА
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Росгвардейцы не дали осуществиться террористическому акту с беспилотником на военном объекте в Рязанской области, сообщили в пятницу в пресс-службе ведомства.

    Бойцы Росгвардии охраняли военный объект, они вычислили злоумышленника, готовившего теракт с применением дрона, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

    При задержании боевик оказал вооруженное сопротивление, его нейтрализовали. При нем нашли травматический пистолет, переделанный для стрельбы боевыми патронами.

    В Крыму ранее задержали агента украинских спецслужб, который изготовил самодельную бомбу.

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    7 июня 2025, 03:58 • Новости дня
    Рябков напомнил Западу об испытаниях российских ракетных комплексов
    Рябков напомнил Западу об испытаниях российских ракетных комплексов
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Россия будет определять цели испытаний новейших ракетных комплексов с учетом развития угроз национальной безопасности, заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя высказывания канцлера Германии Фридриха Мерца.

    Рябков указал на решение США и ряда западных стран в ноябре 2024 года разрешить Украине использовать их дальнобойные системы для ударов по территории России. По его словам, применение такого оружия невозможно без непосредственного участия специалистов из стран-производителей этих систем.

    Он также добавил, что военные западных стран оказывают помощь Киеву, включая предоставление данных спутниковой разведки, внесение полетных заданий и другие мероприятия, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц заявил, что Берлин намерен поддержать создание на Украине дальнобойных ракет без ограничения по дальности. Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что отверточная сборка ракет Taurus на Украине не сделает их украинскими, а Германия окажется еще глубже вовлеченной в войну с Россией.

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    6 июня 2025, 16:20 • Новости дня
    ВКС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол у Купянска
    ВКС России уничтожили переправу ВСУ через реку Оскол у Купянска
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные поразили переправу украинских Вооруженных сил через реку Оскол у Купянска в Харьковской области, сообщили в пятницу в Минобороны России.

    ВКС России ударом уничтожили переправу через Оскол у Купянска, указало ведомство, сообщает официальный Telegram-канал Минобороны России.

    Зафиксировано критическое разрушение переправы, которую ВСУ используют в военных целях, добавили в министерстве.

    Ранее Минобороны сообщало, что группировка «Запад» поразила подразделения возле Купянска.

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    7 июня 2025, 06:52 • Новости дня
    Российские войска захватили новейший интеллектуальный FPV-дрон ВСУ
    Российские войска захватили новейший интеллектуальный FPV-дрон ВСУ
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    В Сумской области Украины разведывательная группа российских войск с помощью РЭБ обезвредила и захватила новейший украинский FPV-дрон с интеллектуальным наведением, сообщил офицер группировки российских войск «Север» с позывным «Витязь».

    «Витязь» сообщил, что удалось заполучить ударный FPV-дрон с «интеллектуальным захватом и сопровождением цели». БПЛА оснащен «малошумными винтами, разночастотными антеннами и системой гарантированного дистанционного подрыва», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях российская оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удары по цехам по сборке ударных беспилотников, а также по местам их хранения и запуска.

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    6 июня 2025, 13:50 • Новости дня
    В Кремле осудили заявление Мерца о роли США в освобождении Германии

    Песков осудил заявление Мерца о роли США в освобождении Германии

    В Кремле осудили заявление Мерца о роли США в освобождении Германии
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подверг критике заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о главной роли США в победе над нацизмом.

    По словам Пескова, Кремль негативно воспринял слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что ключевую роль в освобождении Германии от нацизма сыграли США, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь российского президента заявил журналистам, что отношение к подобным заявлениям является негативным.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сравнил события на Украине с высадкой союзников в Нормандии. Он также подчеркнул ключевую роль США в освобождении Германии от нацистов.

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    6 июня 2025, 21:25 • Новости дня
    В парламенте Австрии выступили против предстоящего визита Зеленского

    Депутат Герберт Кикль высказался против визита Зеленского в Австрию 16 июня

    В парламенте Австрии выступили против предстоящего визита Зеленского
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Евгения Караваева

    Представитель крупнейшей парламентской фракции Австрии назвал предстоящий визит Зеленского нарушением принципа нейтралитета и угрозой безопасности стране.

    Председатель Австрийской партии свободы Герберт Кикль выступил против визита президента Украины Владимира Зеленского в Австрию, передает передает «Лента.ру» со ссылкой на Kosmo.

    Политик заявил: «Безответственно, особенно сейчас, когда многие страны стремятся к мирным переговорам, предоставлять площадку президенту страны, находящейся в состоянии войны».

    Кикль подчеркнул, что официальный приезд Зеленского может превратить Австрию в «потенциальную цель» в случае обострения конфликта. Кроме того, парламентарий напомнил, что подобный визит может нарушить нейтралитет страны, закрепленный в Конституции. По его мнению, Австрия должна оставаться посредником и не становиться на чью-либо сторону.

    В то же время издание «Интерфакс-Украина» сообщает, что визит Зеленского может пройти уже 16 июня. Ожидается, что у Зеленского в рамках визита запланированы встречи с австрийским руководством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Украина обвинила Китай в поддержке России по производству беспилотников. А французский политик Филиппо обвинил Киев в попытках сорвать мирные переговоры.

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    6 июня 2025, 19:54 • Новости дня
    Автором песни Shaman для «Интервидения» оказался известный продюсер

    Максим Фадеев написал песню «Прямо по сердцу» для выступления Shaman на «Интервидении»

    Автором песни Shaman для «Интервидения» оказался известный продюсер
    @ Александр Вильф/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский композитор и продюсер подготовил лирическую песню для выступления Shaman на международном музыкальном конкурсе, которая будет представлена на премии «Муз-ТВ 2025».

    Музыкальный продюсер и композитор Максим Фадеев стал автором конкурсной песни для Ярослава Дронова, более известного как Shaman, который представит Россию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение», передает ТАСС.

    В официальном Telegram-канале конкурса уточняется: «Создателем конкурсной песни для Shaman стал композитор, продюсер, обладатель множества наград и один из самых авторитетных музыкальных деятелей страны Максим Фадеев».

    Песня носит лирический характер и получила название «Прямо по сердцу». Ожидается, что Shaman впервые исполнит композицию 7 июня на сцене юбилейной премии «Муз-ТВ 2025». Подчеркивается, что именно эта песня будет представлять Россию на «Интервидении».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ярослав Дронов (Shaman) заявлен представителем России на конкурсе «Интервидение» в Москве осенью 2025 года.

    Клип на песню Shaman «Минута молчания» вышел в интернете перед премьерой нового фильма о Брестской крепости. Глава правительства Испании считал, что Израиль не должен был участвовать в европейском песенном конкурсе из-за решений о дисквалификации.

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    6 июня 2025, 22:33 • Новости дня
    Володин призвал немецкие партии освежить память Мерцу

    Володин: Правящая верхушка Германии провоцирует столкновение с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя заявления Фридриха Мерца об итогах Второй мировой войны, предложил канцлеру Германии «ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага».

    Володин направил официальное обращение президенту Бундестага и лидерам пяти фракций парламента Германии. Поводом стали высказывания канцлера, который, посещая США, исказил исторические итоги Второй мировой войны и поддержал действия киевского режима. В частности, Мерц заявил, что ВСУ якобы «атакуют на территории России только военные объекты».

    «Канцлера ФРГ необходимо пригласить в Бундестаг, чтобы тот смог восполнить пробелы в памяти и ознакомиться с надписями на стенах Рейхстага, собственными глазами увидеть, на каком языке и кем они были написаны», – заявил Володин. По его словам, «политикам можно простить разные ошибки, кроме одной – осквернения памяти тех, благодаря кому сегодня все мы живем».

    Он также назвал циничными слова Мерца в поддержку киевских властей, которые, как подчеркнул Володин, «умышленно бьют по мирным городам» России и совершают теракты. Володин заявил: «Тому есть доказательства, и это требует обязательной оценки Бундестага».

    Володин подчеркнул, что нынешние власти Германии провоцируют обострение отношений между двумя странами, и задался вопросом, поддерживают ли такие действия жители Германии. «Хочет ли этого народ Германии – вопрос, – заявил он. – Мы не хотим. Но если это произойдет – мы готовы».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц сравнил события на Украине с высадкой союзников в Нормандии. Он также подчеркнул ключевую роль США в освобождении Германии от нацистов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подверг критике заявление канцлера.

    Мерц заявлял, что Германия намерена поддержать создание дальнобойных ракет на Украине без ограничения по дальности. Германия является вторым по объему поставщиком вооружений на Украину после США.

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    6 июня 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин заявил о досрочном выполнении части национальных целей России

    Путин: Доля семей, получающих меры поддержки на детей без заполнения заявлений, приблизилась к 100%

    Путин заявил о досрочном выполнении части национальных целей России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент России Владимир Путин отметил, что страна выполнила часть национальных задач, запланированных к 2030 году, причем ключевой показатель поддержки семей уже практически достиг максимального уровня.

    Россия смогла досрочно достичь части национальных целей развития, сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, передает ТАСС. Президент отметил, что по статистике некоторые показатели выполнены в первом квартале 2025 года.

    «По статистике некоторые показатели, намеченные на 2020-2030 годы, уже достигнуты в первом квартале текущего года. И, безусловно, это позитивный результат», – сообщил глава государства.

    Путин подчеркнул, что доля семей, получающих меры поддержки на детей проактивно, то есть без заявлений и обращений, вплотную приблизилась к 100%. По его словам, даже к 2030 году ожидался гораздо более скромный результат по этому направлению.

    «С одной стороны, результаты, конечно, радуют, вызывают гордость за специалистов, трудовые коллективы, которые вносят вклад в эту работу, – заметил глава государства. – С другой стороны, нам уже сейчас надо ставить новые цели, объективно оценивая свои возможности, но при этом понимая, что мы можем достигать большего».

    Напомним, на совещании основной докладчик – председатель правительства Михаил Мишустин, который подробно расскажет о планах и задачах по развитию ключевых направлений национальной политики. Также в ходе совещания первый вице-премьер Денис Мантуров представит доклад по обеспечению технологического лидерства в отраслях космоса и биоэкономики.

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    7 июня 2025, 03:42 • Новости дня
    ПВО сбила атаковавшие Москву беспилотники
    ПВО сбила атаковавшие Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожено четыре беспилотника, атаковавших Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.

    В столичном аэропорту Шереметьево (код ИКАО: UUEE) действуют ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Ограничения вводятся, чтобы обеспечить безопасность полетов, сообщила Росавиация в Telegram.

    При этом Росавиация сообщила об отмене ограничений в аэропорту Калуги (Грабцево).

    Напомним, в ночь на субботу Собянин уже сообщал о сбитом БПЛА. Росавиация вводила временные ограничения в аэропортах Домодедово и Жуковский.


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    7 июня 2025, 10:41 • Новости дня
    Подполье заявило об уничтожении сотен военных ВСУ в Харькове
    Подполье заявило об уничтожении сотен военных ВСУ в Харькове
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Ночью в Харькове были уничтожены сотни военных ВСУ и нарушены поставки вооружения на фронт, удары также пришлись по складам и производству беспилотников.

    В результате ночных ударов по Харькову были уничтожены сотни военнослужащих ВСУ, нарушены ротация и поставки вооружения на фронт, передает РИА «Новости» со ссылкой на координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева.

    По его словам, удары пришлись по ключевым пунктам связи, а также местам дислокации украинских военных и иностранных наемников. Лебедев заявил: «Погибших бандеровцев сотни... Очень хорошо ударили по связи и логистике. Нарушена ротация и поставки вооружения на фронт».

    Кроме того, по словам координатора подполья, ударами были уничтожены цеха по производству беспилотных летательных аппаратов и склады. Он подчеркнул, что атаки нанесли ощутимый урон противнику и затруднили дальнейшее снабжение и организацию обороны.

    Аналогичные удары были нанесены и по Тернополю, где были поражены объекты энергетической инфраструктуры и военная часть ВСУ в пригороде. Лебедев уточнил, что речь идет о серии атак, нацеленных также на энергетическую систему региона.

    В подполье отметили, что операция была проведена с применением высокоточного оружия, беспилотников и ракет. По информации Лебедева, все намеченные цели были поражены, что нанесло значительный урон военной инфраструктуре ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в результате серии ночных ударов были поражены системы ПВО, склады боеприпасов и пункты дислокации с наемниками в ряде областей на Украине. В тот же день удары нанесли по аэродрому Житомира и портовой логистике Одессы.

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Европа не смогла отказаться от русского газа

      Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

    • Маск против Трампа. Чья возьмет?

      Самый богатый человек мира поссорился с самым влиятельным. Примерно в таких словах в СМИ комментируют конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Дружба переросла во вражду и истерику буквально за несколько суток.

    • За что Трамп ненавидит Зеленского

      Президент США Дональд Трамп испытывает «особую личную неприязнь» к Владимиру Зеленскому и называет его «плохим парнем», утверждают американские СМИ. У этого есть три основные причины.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп и Маск устроили перепалку в социальных сетях

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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