Совет ЕС одобрил выделение Украине 1 млрд евро

Совет Евросоюза во вторник на заседании в Брюсселе проголосовал за предоставление Киеву 1 млрд евро макрофинансовой помощи.

«Сегодня Совет одобрил выделение 1 млрд евро новых кредитов для покрытия финансовых потребностей Украины», – сообщили в Совете, передает ТАСС.

Средства должны быть направлены на поддержку экономической стабилизации и программы реформ на Украине.

Теперь по аналогичному вопросу должны проголосовать члены Европарламент, после чего страны-члены сообщества смогут окончательно утвердить финансирование.

Транш ЕС станет третьим пакетом помощи Украине с 2014 года. С того периода страна уже получила примерно 2,8 млрд евро в рамках аналогичных программ.