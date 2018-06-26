Посольство России решило помочь семье музыканта Сучилина

Посольство России в Лиссабоне поможет родственникам скончавшегося в Португалии музыканта Андрея Сучилина.

«Мы связали родственников с похоронным бюро, окажем все необходимое содействие в оформлении документов. Семья решит, будут ли транспортировать тело или кремировать здесь», – сказал пресс-секретарь посольства Александр Брянцев, передает РИА «Новости».

Как рассказали в посольстве, супруга Сучилина связалась с консульским отделом посольства после снятия с рейса и рассказала о произошедшем. Там ей посоветовали обратиться за медицинской помощью.

«Консульский отдел вновь настоятельно рекомендует всем российским туристам при выезде за рубеж иметь действующую медицинскую страховку максимально широкого покрытия и обязательно сразу обращаться за врачебной помощью в случае заболевания или недомогания», – сказал Брянцев.

Ранее во вторник стало известно, что российский музыкант Андрей Сучилин, снятый в конце мая с авиарейса в Португалии из-за вызванного инфекцией неприятного запаха, умер от этой болезни.