Умер снятый с рейса из-за плохого запаха российский музыкант

Российский музыкант Андрей Сучилин, снятый в конце мая с авиарейса в Португалии из-за вызванного инфекцией неприятного запаха, умер от этой болезни.

«Андрей ушел», – сообщила написала его близкий друг Лидия Тихонович в Facebook.

Британская газета Mirror сообщала, что самолет Амстердам – Гран-Канария сел в португальском Фару из-за «невыносимого запаха» от одного из пассажиров, которого после приземления в Португалии сняли с рейса, передает РИА «Новости».

Сучилин после инцидента сообщил, что этим пассажиром был он. Он пояснил, что причиной запаха была болезнь, которой он заразился.

Тихонович уточнила, что у Сучилина начался некроз тканей, после инцидента Сучилин попал в реанимацию и впал в кому. Было проведено несколько операций, но некроз остановить не удалось.