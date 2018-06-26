После смерти воспитанника детдома в летнем лагере начата проверка

Следователи выясняют обстоятельства смерти воспитанника детского дома в одном из лагерей Челябинской области.

Тело ребенка было обнаружено вечером 25 июня на территории детского лагеря, следует из сообщения СК по Челябинской области.

Начата доследственная проверка. На данный момент известно, что на теле отсутствуют следы, указывающий на криминальный характер смерти воспитанника детского дома.

По предварительным данным, у мальчика случился приступ эпилепсии во время игры со сверстниками. Медработники лагеря не смогли помочь ребенку.

«Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, проводится судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, в том числе будет дана уголовно-правовая оценка действиям медицинских работников», – уточнили в пресс-службе управления.

Отмечается, что ход проверки взял на контроль руководителем следственного управления.

Ранее в детском лагере «Сосновый бор» в Свердловской области произошло массовое отравление.