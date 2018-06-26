Болельщики устроили беспорядки в Салониках из-за соглашения с Македонией

Болельщики футбольного клуба ПАОК, владельцем которого является российский предприниматель Иван Саввиди, устроили беспорядки в Салониках во время мероприятия правящей партии СИРИЗА.

В понедельник СИРИЗА провела в международном выставочном центре в Салониках встречу для подписания соглашения о новом конституционном названии бывшей югославской республики Македония. Узнавшие о предстоящей встрече болельщики ПАОКа в соцсетях пообещали «устроить прием» правящей партии и не допустить «унизительного пропагандистского мероприятия».

На протяжении нескольких часов протестующие забрасывали правоохранителей камнями, бутылками с зажигательной смесью, поджигали мусорные баки. Полиция в ответ применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Задержаны четверо участников беспорядков.

СИРИЗА потребовала от руководства клуба осудить действия своих болельщиков, передает РИА «Новости».

«СИРИЗА, как и любая политическая партия или организация, не нуждается в разрешении от ультраправых и маргинальных групп на проведение мероприятий по соглашению с БЮРМ или какой-либо иной теме», – заявили в партии, подчеркнув, что протестующие не выражают мнения жителей Салоников и «какого-либо демократического гражданина».

17 июня министры иностранных дел Греции Никос Котзиас и бывшей югославской республики Македония Никола Димитров подписали соглашение о новом конституционном названии страны – Республика Северная Македония. Договор назван сторонами и представителями международных организаций историческим и открывает дорогу Скопье к членству в НАТО и ЕС.

После этого перед парламентом в Скопье прошла акция протеста, которая привела к столкновениям с полицией; беспорядки произошли также на севере Греции.