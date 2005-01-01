Подписано соглашение о новом названии Македонии

Афины и Скопье подписали соглашение о новом названии Македонии.

Соглашение между Грецией и Македонией подписано, передает РИА «Новости».

В среду президент Македонии Георге Иванов заявлял, что отказывается подписать договор о переименовании страны. Накануне премьер-министры Греции и Македонии Алексис Ципрас и Зоран Заев достигли соглашения по конституционному названию бывшей югославской республики, что открывает путь к вступлению Скопье в ЕС и НАТО. Позже Заев объявил, что страна будет называться Северной Македонией.

Депутат греческого парламента Константинос Барбарусис призывал совершить государственный военный переворот, чтобы предотвратить подписание соглашения об изменении названия Македонии.