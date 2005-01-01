Во время протестов в Македонии над полицейским джипом подняли флаг России

Перед парламентом в Скопье прошла акция протеста, связанная с переименованием Македонии в Северную Македонию, акция привела к столкновениям с полицией; беспорядки произошли также на севере Греции.

Участники акции протеста вышли на улицы, откликнувшись на призыв в соцсетях. На акцию собралось около 2 тыс. сторонники нескольких патриотических движений и объединений болельщиков, передает РИА «Новости».

Произошли столкновения с полицией. Участники акции забросали правоохранителей файерами и камнями и попытались прорваться в здание парламента. В ответ полиция использовала светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

A1on сообщает, что «лидер «Единой Македонии» Янко Бачев с российским флагом и знаменем с «Солнцем из Кутлеша» (традиционным македонский знаменем) в руках залез на бронированную машину» полиции.

Протестующих разогнали. Семь полицейских получили травмы, 25 человек были задержаны.