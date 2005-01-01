Улицкая рассказала Украине об «отсталости» России

Русская писательница Людмила Улицкая в интервью украинскому телеканалу заявила, что Россия отстает от Европы и превращается в «мировую провинцию».

Улицкая дала интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону на телеканале «112 Украина». Запись программы опубликована на YouTube.

В ответ на вопрос Гордона о том, «какой ген мешает россиянам стать европейцами», писательница заметила, что дело не в генетике, а в «цивилизационном процессе». По ее словам, Россия не может превратиться в Европу сразу. По ее оценке, на это потребуется «еще 150 лет, а может, больше».

«Вот эта вот разница догоняния – она на самом деле существует», – сказала Улицкая, отметив, что это чувствуется в общении с людьми из разных стран. По ее словам, Россия превращается в мировую провинцию.

Улицкая призвала повышать уровень культуры и образования россиян. Литератор посетовала на то, что сейчас в России «очень падает образовательный уровень и уровень культуры».

Процесс развития России она назвала «архаическим движением, которое идет поперек всему цивилизационному процессу». Однако, заметила она, есть надежда, «что это когда-нибудь двинется в другую сторону». При этом Улицкая не исключает, что это возможно только при другом руководстве страны.

Писательница также призвала снижать «уровень агрессии» россиян. «Мы не можем снизить уровень агрессии нашего начальства и нашего военного руководства, но в себе уровень агрессии мы снижать можем», – заявила она, призвав «не раздражаться, не злиться, не впадать в ярость и отчаяние».