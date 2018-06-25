Перуанцы поблагодарили Россию за Фарфана

Главный тренер сборной Перу по футболу Рикардо Гарека поблагодарил организаторов чемпионата мира в России за качественную помощь в случае с травмой нападающего Джефферсона Фарфана.

Инцидент произошел 23 июня на тренировке сборной Перу, когда Фарфан столкнулся с партнером по команде, упал и потерял сознание. Нападающего доставили в больницу, где ему диагностировали сотрясение мозга, передает ТАСС. Теперь чемпион России в составе московского «Локомотива» не сможет сыграть в заключительном матче группового этапа против Австралии.

«С Фарфаном, в общем-то, все в порядке, но завтра, к сожалению, сыграть он не сможет. Самое главное - он восстанавливается, сразу же после столкновения игрок получил всю необходимую помощь. Есть определенные правила восстановления игроков, ему нужно находиться в больнице на протяжении 72 часов. Считаем, что мы должны следовать этим требованиям, и благодарим организаторов из России, медиков за помощь, оказанную нам», – сказал Гарека.