Известный российский хоккеист погиб в аварии на водном мотоцикле

Российский хоккеист Сергей Огородников разбился насмерть на водном мотоцикле, сообщила пресс-служба хоккейного клуба «Лада» (Тольятти).

«На 33-м году жизни в аварии на водном мотоцикле погиб Сергей Огородников», – сообщает официальный сайт тольяттинцев.

За свою профессиональную карьеру Огородников выступал за ЦСКА, московское «Динамо», «Ладу», екатеринбургский «Автомобилист», ангарский «Ермак» и новокузнецкий «Металлург». В 2004 году в составе юниорской сборной он стал чемпионом мира, передает Life.