Китай понизил курс юаня к доллару

Народный банк Китая понизил курс юаня к американскому доллару на 89 базисных пунктов до отметки 6,4893, что стало новым минимумом с 12 января 2018 года.

Китайский регулятор продолжает ослаблять курс юаня уже четвертый день подряд, передает ТАСС.

На прошлой неделе Центробанк Китая понизил курс юаня к американскому доллару на 120 базисных пунктов.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о зависимости между долларом и юанем, которая набирает силу вместе с ростом экспорта китайских товаров в США, а также о торговой войне, развязанной главой Белого дома Дональдом Трампом с Китаем.