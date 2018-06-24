ФИФА и ВАДА договорились закрыть дело о допинге против сборной России

Международная федерация футбола завершила расследование в отношении сборной России по футболу из расширенного состава команды, принимающей участие в домашнем чемпионате мира, сообщили в пресс-службе ФИФА.

Подчеркивается, что ФИФА не обнаружила доказательств нарушений антидопинговых правил игроками сборной России и сообщила результаты своего расследования Всемирному антидопинговому агентству (ВАДА), которое согласилось с решением ФИФА закрыть дело, передает ТАСС.

В пресс-службе ФИФА заявили РИА «Новости», что британский журналист Ник Харрис, опубликовавший материал о «допинге в российском футболе», не отразил в публикации позицию федерации и представил читателям «крайне выборочный» набор фактов.

В субботу в британском издании Mail on Sunday был опубликован материал Харриса, в котором он утверждал, что ФИФА якобы знала о «нарушении в России антидопинговых правил».

«В своем материале он предоставляет трибуну людям, которые не имеют отношения к расследованиям, при этом не озвучивая ключевой момент: расследования ФИФА были проведены совместно с ВАДА, и ВАДА согласилось с выводами, к которым пришла ФИФА», – подчеркнули в пресс-службе федерации.

В ФИФА ранее заявляли, что ни одна из проанализированных допинг-проб российских футболистов не имеет следов манипуляций, а в моче не обнаружены подозрительные значения содержания соли.

Информатор ВАДА Григорий Родченков, тем не менее, заявлял, что в расширенном списке сборной России по футболу якобы есть игрок, который являлся частью допинговой программы.

Врач российской сборной Эдуард Безуглов подчеркивал, что российские футболисты в этом году сдали уже более 300 проб на допинг, все они оказались чистыми.