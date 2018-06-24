Саудовские женщины получили право сесть за руль автомобиля

В Саудовской Аравии вступило в силу разрешение женщинам управлять автомобилем.

Саудовская Аравия была единственной страной, где существовало подобное ограничение, а нарушительницы жестоко наказывались. Указ, разрешающий женщинам водить машину, вступает в силу в воскресенье, передает ТАСС.

Напомним, в сентябре 2017 года король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд подписал постановление о выдаче женщинам водительских удостоверений.