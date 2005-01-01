Женщины Саудовской Аравии смогут сесть за руль в июне

Возможность водить автомобиль женщины в Саудовской Аравии получат 24 июня, заявил глава генерального управления дорожного движения страны Мухаммед бен Абдаллы аль-Басами.

«Все необходимые приготовления для вождения женщинами автомобилей в королевстве будут сделаны до 24 июня», – сказал аль-Басами, передает РИА «Новости».

Сообщается, что автошколы для женщин откроются в пяти городах королевства. Учиться там смогут только совершеннолетние, преподавать будут местные инструкторы-женщины, ранее получившие права за границей. Те, у кого уже есть права, выданные в других странах, смогут обменять их на саудовские.

Напомним, в сентябре 2017 года король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель-Азиз Аль Сауд подписал постановление о выдаче женщинам водительских удостоверений, отменив таким образом запрет, действовавший с 1990 года.